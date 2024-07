Marta Peñate recibe el apoyo de Fani Carbajo por su maternidad: "Mi primer hijo"

Uno de los rostros más conocidos de televisión ha estado en el plató de ‘Socialité Club’ -el programa del corazón de Divinity que se emite de lunes a viernes de 20:00 a 21:00-. A escasas semanas de dar a luz, Fani Carbajo no ha dudado en visitar el espacio para contar cómo se encuentra en la recta final de su embarazo. Si por algo se caracteriza la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ es por su naturalidad y espontaneidad frente a las cámaras y es por ello que no ha dudado en contar con todo lujo de detalles cómo afronta la llegada de su hija al mundo.

Fruto de su relación con Fran Benito, con el que comenzaba una historia de amor hace tan solo un año. Gracias a su canal de Mtmad, la colaboradora de televisión nos ha hecho partícipes de todo el proceso: desde su tratamiento de fertilidad hasta el gender reveal (la fiesta de revelación del sexo). Y es que, a escasas semanas de conocer a su hija Victoria -un nombre elegido por su pareja por la madre de Fani, que fallecía en 2019-, no ha dudado en contarle a Antonio Santana algunos detalles de la recta final: “Hoy es nuestro cumple mes. Mi primer hijo nació en el octavo mes. Estoy muy contenta, muy feliz. Con ocho meses nació mi primer hijo y por eso tengo ya todo preparado, duermo bien, no paro de comer, no he tenido ningún síntoma”, ha comenzado diciendo. A pesar de tener un hijo mayor, Emilio, Fani siempre ha soñado con ampliar su famila. Sin embargo, no fue hasta que conoció a Fran Benito, con el que lleva menos de dos años de relación, cuando empezaría el proceso de fertilidad para conseguirlo. Un proceso que no ha sido fácil, tal y como ha desvelado entre lágrimas en el plató de 'Socialité Club': "Empatizo mucho con Marta Peñate, ha sido tan duro el proceso… Cuando te quieres quedar embarazada y no llega y te tienes que poner en manos de especialistas… Hay gente que te ataca, es muy duro”.

Aprovechando su visita a 'Socialité Club', y como experta en realities, Carbajo no ha dudado en opinar sobre la última apuesta de Telecinco, 'Supervivientes: All Stars'. El pasado 18 de julio se celebraba la penúltima ceremonia de nominación, con la expulsión de Bosco Martínez Bordiú frente a Jorge Pérez. Un resultado que para Fani no ha sido del todo justo. “Yo pensaba que se iba Jorge, se lo merecía más. Está haciendo lo mismo que en mi edición, quedar bien con todo el mundo. Además, que Bosco después del golpe, se esforzó, hizo otra prueba, siguió pescando… Era la alegría de todos los compañeros”, ha sentenciado