Piden el despido de Ion Aramendi en Reacción en Cadena tras la fotografía de Jorge Javier Vázquez en el plató junto a los Mozos de Arousa

Reacción en Cadena continúa conquistando a su audiencia a falta de unos cuantos programas hasta decir adiós a la temporada. El programa presentado por Ion Aramendi da por concluido un año marcado por el reinado absoluto de los Mozos de Arousa, un trio imbatible que ya ha superado la frontera del año de programa. Y es que desde su desembarco en los platós de Telecinco ya en mayo de 2023 los gallegos no han encontrado un rival a la altura que les venza en su prueba favorita, la "complicidad ganadora".

Sin embargo, su camino hacia los tres millones de euros también están levantando asperezas entre algunos de los telespectadores, que optan por el dinamismo y piden un cambio en el concurso.

Quien tampoco se libra de estos comentarios es Ion Aramendi. El presentador de Mediaset, muy querido por un sector, también cuenta con sus detractores. "'¡Cambio de presentador! Por el trato nefasto hacia los Mozos que en algunas ocasiones el tono y la forma en que les dice que no es lo correcto es un lenguaje no verbal no apropiado para tratar así a los concursantes de Arousa", ha comentado un usuario de Instagram en una de las últimas publicaciones de Reacción en Cadena.

Otros proyectos

El proyecto de Reacción en Cadena ha sido de lo más exitoso, algo de lo que Ion Aramendi presume con creces. No obstante, la suerte de las audiencias parece no haberle sonreído de la misma manera en X Factor, algo de lo que incluso se ha animado a hablar públicamente.

A pesar del reciente encuentro entre Jorge Javier, presentador de la casa, y los Mozos de Arousa, el conductor a la vuelta de las vacaciones de verano seguirá siendo el mismo Aramendi. Y es que Vázquez contaba a sus seguidores hace unos días que casualmente el plató en el que grabará su nuevo 'Hay una cosa que te quiero decir' será el mismo en el que se ruedan los programas de Reacción en Cadena, así que el encuentro y la fotografía en el set de los Mozos ha sido inevitable.