La hija de Rocío Jurado vuelve a la primera línea y estallan contra ella por los retoques estéticos que se ha hecho: "El mensaje que das a todas las personas jóvenes es peligroso"

En un segundo plano desde que se sometió una operación estética, Gloria Camila reaparecía en redes sociales hace unos días mostrando el resultado de su cuerpo. Feliz por la transformación que ha sufrido, la hija de José Ortega Cano se dejaba ver este sábado en el concierto de Karol G.

Muy sonriente antes de ver a la Bichota, la que fuera colaboradora de televisión confesaba que "todo está muy bien" y que llegaba "con ganas de pasármelo bien" en el primer concierto de la artista en el Santiago Bernabéu.

El pecho siempre ha sido un quebradero de cabeza para la influencer, llegando a pasar por quirófano en varias ocasiones. El golpe definitivo lo dio hace dos meses cuando decidió reducirse el tamaño de sus mamas para modificar su escote.

Aprovechando su entrada en quirófano, Gloria se sometió también a una remodelación de su silueta, eliminando la grasa de algunas zonas de su cuerpo y aplicándola en otras partes para lucir una figura mucho más acorde a sus gustos.

Enfado en redes sociales

Gloria Camla ha publicado los resultados de su operación en redes sociales y ha mostrado cómo es su nuevo cuerpo. La hija de Rocío Jurado asegura que lo ha hecho "para quitarse esos complejillos del cuerpo que tenía". "Por mucho deporte que hiciera, comida saludable, no se me quitaba", asegura. "Estoy bastante contenta y he podido conseguir un cuerpo que me gusta mucho más y estoy más segura de mi misma", cuenta en un vídeo que ha publicado.

"¡Por fin! Aquí tenéis el resultado que me habéis pedido tantas veces ¿Qué os parece? Yo estoy encantada porque mis doctores han realzado mis partes más favorecedoras con una remodelación corporal 360 diseñada exclusivamente para mí. Y lo mejor es que el resultado continúa mejorando con el paso del tiempo. Ya sabéis que me gusta compartir con vosotros los momentos importantes de mi vida. Y este se ha convertido en uno de ellos gracias a @clinicasdiegodeleon He ido recolectando las dudas que más me habéis preguntado y voy a haceros otro reel respondiendo cada una de ellas", escribía en el post que acompaña el vídeo.

Por desgracia, para que el 'hate' acompaña a la hija de Ortega Cano por donde quiera que va y son muchos los comentarios y críticas negativas que ha recibido Gloria Camila en las últimas horas. "Lamentable todo lo que hace está chica..!!! Mejor pensar en usar el dinero en la salud mental..". "Ella me da exactamente IGUAL, sabes en quien pienso? En las personas que tienen realmente complejos , porque estos tipos de anuncios no ayudan están hecho para los “influencers”=GRATIS o personas que pueden permitírselo, Deberían PROHIBIR publicar esto encima ya cuando dice “tenía complejitos” apaga y Vamonos!". "Esto es lo único que puedes aportar a las juventud, todo el mundo no tiene dinero para operarse de todo, y inculcas a la juventud este tipo de cosas cuerpos perfectos a base de operaciones, así está el mundo". "El mensaje que das a todas las personas jóvenes y no tan jóvenes es peligroso. Tendrías que cuidar más tu cerebro en vez de tanto tu imagen. La cual acabas de tirar por el suelo con este vídeo", han escrito.