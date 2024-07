La madre de Sofía Suescun renuncia a su trabajo televisivo tras los "ataques machistas y repugnantes" tras la separación

De viernes ha tenido uno de sus programas más intensos hasta la fecha. La relación de Arantxa del Sol y Ángel Cristo ha sido sin duda una de las grandes historias de la última edición de ‘Supervivientes’. Lo que en principio parecía ser una relación de amistad que venía de fuera, en pocas semanas se convertía en uno de los conflictos más sonados de la isla. Arantxa y Ángel entraban al concurso con algo de relación previa, ya que el marido de la modelo, Finito de Córdoba y Ana, la pareja de Ángel, habían mantenido una relación de amistad durante años.

Tal y como llegó a explicar la propia Ana en el plató de ‘¡De viernes!’, entre ella y el torero había existido durante años una amistad por la relación que el padre de la venezolana mantenía con el mundo del toro.

Sin embargo, con los días la relación de amistad y respeto entre Arantxa y Ángel saltó por los aires y protagonizaron momentos de absoluta tensión. El propio Ángel acabaría desvelando durante una gala de ‘Supervivientes’ que en un viaje en lancha para desplazarse hasta la zona de juegos la modelo llegó a propinarle “tres puñetazos”, algo que Arantxa ha negado: “Fue una colleja”.

Ahora, tras dos meses de silencio, Arantxa del Sol se sienta en el plató de ‘¡De viernes!’ para contar qué pasó durante aquel viaje en lancha y qué fue lo que Ángel Cristo dijo sobre ella y que tan mal le sentó. Según ha contado Arantxa, tras su primera expulsión, cuando se encontró por sorpresa con Kike Calleja en la playa de los expulsados, el reportero le contó lo que el hijo de Bárbara Rey decía de ella. La modelo asegura que Kike le dijo que Ángel se refería a ella como una superviviente decepcionante que no se merecía continuar en el concurso y que era tan débil que hasta su marido tenía que llamar por teléfono para pedir que la cuidasen: “Cuando le veo en la lancha después de que me contaran lo que me contaron pues pierdo los nervios y reacciono mal. Me decía ‘tu programa está en mis manos, Finita’, me decía unas cosas que me cuesta hasta reproducirlas. Para mí fue durísimo todo esto, ha sido sin duda la mayor traición que yo he sufrido en televisión. Me arrepiento de lo que hice porque yo no soy una persona agresiva”.

Arantxa del Sol también ha tenido un cara a cara con Ángel Cristo. Cuando Ángel Cristo ha entrado en plató el rictus de Arantxa ha cambiado por completo. La modelo se ha puesto muy seria al ver frente a frente a la persona que, según sus propias palabras, más la ha traicionado en el mundo de la televisión. Ángel, visiblemente serio, le ha explicado a Santi Acosta que su intención nunca fue enemistarse con la presentadora:

"Estoy bastante confundido con muchas cosas y dolido por muchas cosas. Yo he venido aquí para aclararle a ella las dudas de lo que ha pasado, de lo que le han contado, y también para que ella me diga a mí qué le han contado y quién".

Arantxa, que sigue sin confiar en las verdaderas intenciones de Ángel Cristo y su mujer Ana Herminia, cree que todo formaba parte de un plan organizado por la pareja antes de comenzar el concurso:

"Después de que se va mi marido Blanca Manchón me dice que tu mujer en España está esperando una señal tuya durante el directo para venir a contar a este programa en concreto a contar que tuvo una affaire con mi marido durante el inicio de su relación con Ángel y que él la había perdonado".

Sonada ausencia

Los dos famosos también han tratado con el plante habitual de colaboradores del espacio, aunque en esta ocasión ha habido una sonada ausencia. Maite Galdeano, madre de sofía Suescun, que actualmente participa en Supervivientes all stars, asegurba uqe no acudía al programa. El motivo es todas las críticas a su hija y que se están permitiendo "humillaciones, faltas de respeto y ataques machistas y repugnantes por parte de colaboradores hacia una mujer que no puede defenderse", tras separarse de su hija después de que ella luche por conquistar supervivientes en Honduras.

"He decidido no participar de ello porque estoy sufriendo mucho", asegura en las últimas líneas de su comunicado. Pese a todas las críticas recibidas, lo cierto es que la ausencia de Maite Galdeano en el plató podría ser crucial en la semana en la que su hija se encuentra nominada.