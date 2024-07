Paran en directo Fiesta por los graves comentarios de Kiko Jiménez al ex de Suescun: "Te fue infiel porque no valías nada como hombre"

El pasado sábado los espectadores también conocieron al nuevo colaborador. Se trata de un rostros habitual de la cadena que ha tenido bastante protagonismo en los últimos meses gracias a Supervivientes. Se trata de Kiko Jiménez, que confesaba que "no está pasando un buen momento".

Kiko Jiménez ha llegado entre sonrisas al plató para,minutos después, protagonizar una nueva polémica. La relación entre Kiko Jiménez y Alejandro Albalá es muy mala y no parece que vaya a mejorar pese a que ahora son compañeros de programa. Hace tan solo unos días Albalá aseguraba en 'Fiesta' que entre Kiko y Sofía existía una crisis de pareja que los supervivientes se esforzaban por ocultar.

El que fuera novio de Sofía explicaba además que el motivo de la crisis no era otro que los celos que Sofía sentía de la buena relación que existe entre Kiko y Marieta tras su paso por 'Supervivientes'. Al parecer, el buen rollo de Kiko y Marieta habría levantado las sospechas de la hija de Maite Galdeano. Aunque Marieta y Kiko se han esforzado en explicar que únicamente son amigos, Alejandro aseguraba que esta información le llegaba directamente de "alguien muy cercano a Sofía". Como era de esperar, el reencuentro entre Kiko y Alejandro en el plató de 'Fiesta' ha sido de alto voltaje. Los supervivientes no se soportan y no se molestan en disimularlo: "A vosotros os hace falta venir aquí a contar vuestra vida, que tú y tu novia hace nada os estabais comiendo los mocos en el paro", le decía Albalá al novio de su ex.

Para Kiko, lo que le ocurre a Albalá es que no ha superado aún la ruptura con Sofía. El andaluz le ha recordado a Alejandro que Sofía le fue infiel con Logan cuando ambos participaban en 'Supervivientes' y le ha lanzado un golpe bajo que los colaboradores le han reprochado:

"¿Por qué tienes tanta inquina hacia Sofía, por qué te inventas esas cosas? A ti te encantaría que nos fuese mal a mí y a Sofía porque no has superado la ruptura, no has superado que encima te fuese infiel, pero te fue infiel porque no valías nada como hombre". El golpe bajo de Kiko Jiménez a Alejandro Albalá no ha dejado indiferentes a los colaboradores de 'Fiesta'. Ana Luque no se ha mordido la lengua a la hora de calificar a Kiko de "mala persona". La que fuera amiga de Olga Moreno cree que el novio de Sofía Suescun sabe golpear en el punto en el que más duele.

Las redes sociales también han sentenciado a Kiko Jiménez con comentarios como "Ahora Telecinco le mete hasta en la sopa, que pesadez". "No lo soporto", se leía en otro comentario de la red social X.