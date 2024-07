El preocupante mensaje de Borjamina tras denunciar acoso en Reacción en Cadena: "Estás sobrepasando todos los límites"

Los Mozos de Arousa se han convertido en un auténtico fenómeno televisivo. Raúl, Borjamina y Bruno aterrizaron en 'Reacción en Cadena' en mayo de 2023 y desde entonces no han encontrado rival a la altura que sea capaz de desbancarles de su puesto.

Sin embargo, algunos telespectadores han manifestado su desilusión con el concurso y piden un relevo en los protagonistas que de momento parece estar lejos de producirse. Esta vez, Borjamina se ha visto en la oblicación de denunciar uno de estos comentarios que parecían ir más allá de una simple opinión. Lo ha hecho a través de su cuenta de Instagram en la cuenta 'Mozos moments', que se encargan de hacer divertidos recopilatorios del equipo en sus saludos iniciales a Ion Aramendi.

Borjamina contestaba a una usuaria de Instagram cuyos comentarios han sido borrados de la red social: "Por favor, deja de acosar. Estás sobrepasando todos los límites". El concursante de los Mozos de Arousa también contestó a una usuaria que trataba de apaciguar las aguas explicando que la situación estaba yendo mucho más allá que en sus redes sociales: "Si solo fueran comentarios pues los ignoro y ya, pero es acoso por todas mis redes, las de familiares, amigos…".

A raíz de esta situación, los seguidores del concurso se han volcado con sus mozos a base de comentarios positivos: "Chicos, sois geniales y se ve la complicidad y lo bien que lo pasáis. Ni caso a comentarios inapropiados"; "mi nieta y yo os vemos todos los días, gracias por ser tan especiales"; "Lo mejor las caras de Bruno que no sabe que decir a veces,menos mal que existe esta sección porque hay a veces que cuesta saber que decis"; "Con lo bonito y la paz que nos da el vivir y dejar vivir, no entiendo porque tiene que haber personas así. Que triste madre mía. Estoy con vosotros, disfruto muchísimo viéndos cada tarde y no podéis ser más auténticos chicos. Os admiro mogollón".