La organización de Supervivientes toma esta drástica decisión contra el asturiano Logan Sampedro: "No te va a gustar nada"

Supervivientes All stars encara su recta final y las emociones están más a flor de piel que nunca. Los concursantes echan en falta a sus seres queridos y cuando los recuerdan no pueden evitar emocionarse. Es el caso de Lola Mencía, quien en una de las conexiones en directo en la gala de ayer, rompía a llorar esperando que su madre estuviese en plató.

Lo que la de León no sabe, ni ella ni sus compañeros de concurso, es que pronto podrán abrazar a sus familiares, ya que algunos de ellos pondrán rumbo a Honduras para reencontrarse con los concursantes y darles ese chute de energía que tanto necesitan.

Hasta que eso llegue, la gala de ayer fue un ajuste de cuentas en toda regla. Por un lado, la llegada de Bosco a plató para aclarar el beso o no beso que habría protatgonizado con Sofía Suescun, novia de Kiko Jiménez y por otro, la sanción a la que se tendría que enfrentar el asturiano Logan Sampedro tras saltarse las normas. "Has faltado a tu compromiso como líder de líderes saltándote la prohibición de contar eso a tus compañeros", le adelantaba Sandra Barneda.

Logan Sampedro daba un giro radical a las nominaciones de ‘Supervivientes All Stars’ en la gala del pasado jueves, el concursante decidía utilizar su gran poder al tener el ‘tridente dorado’ como líder de líderes y salvarse de la nominación para meter a Lola, dejando un trepidante duelo entre Sofía Suescun, Marta Peñate y Lola Mencía.

El concursante no podía contar su decisión a los compañeros, lo que no cumplía al desvelar su secreto en la playa, algo por lo que iba a tener consecuencias en forma de penalización.

Logan se salta la prohibición

Sandra Barneda preguntaba por lo sucedido a Logan en directo. Este aseguraba haber cumplido “más o menos” la promesa, pero las imágenes no decían lo mismo. "El tema es que con una mirada se dice todo y al salir de las nominaciones me vieron y ya lo sabían", explicaba el concursante, que terminaba reconociendo que no lo había hecho del todo: "Más no que sí. Se ve me fue un poco la lengua cuando me pilló".

En una conversación con Lola en la playa, Logan le daba las explicaciones sobre por qué había decidido nominarle a ella: “Siempre iba a ser entre Jorge y tú, pero quería darle un respiro a Jorge y otro porque Sofía me pidió que te metiera a ti porque pensaba que iba a ser más fácil”. Algo que Lola entendía, aunque le decepcionaba que hubiera hecho lo que le decía su compañera.

Sandra Barneda comunica a Logan que va a ser sancionado

“Las promesas cuando se hacen están para cumplirlas, Jorge Javier te lo dijo en varias ocasiones y has faltado a tu compromiso como líder de lideres saltándote era prohibición de contar eso a tus compañeros. Vas a ser castigado y creo que no te va a gustar nada”, le advertía la presentadora tras ver las imágenes y hablar con ellos en directo sobre lo ocurrido.