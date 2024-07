Rosa Benito no se corta y señala quién debe ser la expulsada de 'Supervivientes': "A la calle"

Rosa Benito, colaboradora en "De Viernes", arremetió contra Sofía Suescun ante sus actuaciones y comportamientos en el programa 'Supervivientes': Ha venido con una estrategia de estudiarse la vida de todos los compañeros para atacarles a la primera de cambio. La que ha sido desleal con el concurso ha sido ella. Después de acusar a Olga Moreno de victimizarse, ahora ella es la que se desplaza. ¿Eso qué es? Eso en mi pueblo es victimizarse. Sofía a la calle".

La colaboradora habitual en televisión y ex concursante de 'Supervivientes' añadía: "Lo que yo he visto es que desde el primero momento ella iba a atacar a Olga Moreno y por qué, pues porque ella iba con una lección desde fuera. Y eso cuando vas a un concurso no lo puedes hacer, tienes que ir a disfrutar del concurso".

José Antonio León, colaborador del programa, se salió del guion y le contradijo: "Sofía Suescun es una superviviente imprescindible en este reality". Al oír estas palabras, Rosa Benito arremetió contra su compañera: "¿Pero tú qué ‘Supervivientes’ ha visto?".

Rosa Benito fue protagonista junto a María Jesús Ruiz y Olga Moreno de un vídeo grabado en los pasillos de Mediaset en el que pedían la expulsión de Sofía Suescun: "Por prepotente, por soberbia y por mala compañera".

Los recientes problemas de salud de Benito

En las últimas horas los seguidores de Rosa Benito se han quedado en vilo ante las últimas noticias que han salido sobre su estado de salud. La excolaboradora de Sálvame apenas ha compartido información con sus seguidores sobre un supuesto accidente que ha tenido y que le ha obligado a pasar por el centro médico.

Con las dudas en el cuerpo de sus seguidores, Rosa Benito compartió en historias una foto en la que mostraba su mano completamente escayolada. "Para los que me preguntan... aquí está la contestación", señalaba en la propia imagen. Así que parece que Benito va a estar de reposo y alejada del mundo mediático durante unas semanas, hasta que pueda recuperar el brazo.

Con el regreso de los colaboradores más clásicos de Sálvame, como Kiko Matamoros, Belén Esteban, Víctor Sandoval o María Patiño, también se llegó a comentar la posibilidad de que acudiesen más personas de la época buena del programa. Entre los nombres estaba el de Rosa Benito, pero no se han pronunciado al respecto sobre la posibilidad de que la cuñada de Rocío Jurado apareciese en este nuevo formato.