Este es el castigo de 'Supervivientes' a Logan Sampedro: "Falló a su palabra"

Logan Sampedro, actual concursante de 'Supervivientes', dinamitó las nominaciones al utilizar su poder de "líder de líderes". Decidió exponer a Lola y salvarse de las nominaciones, dejando un televoto de infarto entre Sofía Suescun y Marta Peñate.

Un movimiento estratégico que, aunque debía ser secreto por orden de la organización, el concursante dio a conocer entre sus compañeros, saltándose las normas. De esta manera, 'Supervivientes' ha implantado una dura sanción contra el concursante en un momento crucial de programa, a pocos días de la final. Sampedro reconoció el error: "Ella me miró al salir, lo supo y lo hablamos. De primeras solo le dije que lo acababa de utilizar. Me miró, me puso cara triste y me pilló. Se me fue un poco la lengua cuando me pilló, pero una vez que lo sabía no había marcha atrás". El castigado añadió: "No quería contárselo a nadie, fue un contacto visual y Lola me pilló, no es que yo haya ido a contárselo a Lola. Me pilló, hizo así con los hombros… Fue fallo mío, asumo la culpa".

Jorge Javier Vázquez, presentador del programa, le comunicó de esta manera el castigo que debía cumplir: "Tu castigo es un pedazo de castigo en este momento y más para un concursante como tú. Será no participar en el juego de líder de esta noche con lo que ello implica. Ya sabes que el collar te da inmunidad ante las nominaciones y te permite hacer una nominación directa. Privilegios muy importantes que has perdido". No poder utilizar el collar deja al concursante en un lugar muy poco favorable para él y puede llevarle a perder muchos puntos de cara a la final.

Logan Sampedro y Sofía Suescun, ¿juntos otra vez?

Si hay un lio amoroso que destacar en la primera edición de 'Supervivientes', ese es el que se puede producir entre Logan Sampedro y Sofía Suescun. Ambos ya coincidieron en su día en la edición clásica, donde la navarra se proclamó ganadora y el asturiano se quedó en el segundo peldaño. Fue en esa edición donde empezaron a desarrollar una gran amistad que se acabó convirtiendo en romance.

El amor tampoco duró mucho tiempo y cada uno se fue por su lado, pero manteniendo una relación cordial que se ha visto años después. Con el reencuentro en 'Supervivientes', ambos se han vuelto inseparables, siendo un pilar fundamental para la otra persona. Tal es su relación en Honduras que ya han empezado los rumores de un nuevo amorío. Ninguno de los dos había opinado al respecto, pero una conversación entre Logan y Adara lo ha cambiado todo.

"Me gusta mucho verlos así haciendo equipo. A la vista está que se llevan de lujo", señalaba Kiko Jiménez tras observar unas imágenes en las que Sofía y Logan interactuaban de forma muy cercana. Y es que ambos han dormido uno al lado del otro y tiene gestos muy cariñosos. "Hay una tensión en el ambiente, ¿qué pasa, no puede haber una amistad?", era la opinión de Jorge Javier Vázquez.