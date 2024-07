La contundente denuncia contra 'Supervivientes' de un concursante en la isla: "Soy el único que no ha recibido nada"

Alejandro Nieto se ha sincerado con Jorge Javier Vázquez haciendo una denuncia muy sentida dirigida contra el programa: "Estoy triste porque todos mis compañeros han tenido una llamada o un vídeo y soy el único en esta isla que no he recibido nada de mi familia o de mi novia". "Siempre pasa lo mismo. En la otra edición igual (2022), hasta la última hora me creí que era el garbancito negro, pero bueno, a lo mejor me sorprendo», añadió el gaditano.

"Me gustaría algún mensaje para tranquilizarme. Estoy separado de mi familia, la echo mucho de menos, se ha hecho muy duro este concurso, el clima ha sido brutal, parece que llevamos más tiempo y necesitaba algo; un ‘venga, que queda poco’ o un ‘te quiero", comentó el ex concursante.

Alejandro Nieto ha seguido insistiendo en si había alguien de su familia en el plató para poder cruzarse unas palabras, pero Jorge Javier Vázquez no ha cedido y le ha despedido rápidamente. La reacción del concursante ha sido la de quitarse los cascos de mala manera y golpear con sus manos la mesa de nominaciones, abatido y con mucha rabia por no tener ninguna prebenda a diferencia del resto.

No es el primer enfado de Nieto

Alejandro Nieto ya tuvo sus más y sus menos con la audiencia y ciertos concursantes del programa cuando recibió varias críticas por su físico. Estas críticas han vuelto a ocurrir ahora con la denuncia que ha interpuesto. El gaditano ha estallado tras las críticas que ha recibido por su físico. Tras dejarse ver en bañador y con ropa ceñida en su viaje a Tailandia, el ganador de 'Supervivientes' ha estado recibiendo durísimos comentarios por su cuerpo y su "bajo tono muscular". Ahora, el novio de Tania Medina ha querido explicar el problema de salud por el que ha aumentado de peso en las últimas semanas.

Su cambio físico nada tiene que ver con un cambio en sus rutinas ni con una mala alimentación. Es más, hace algunos meses Alejandro Nieto se puso muy en serio con el tema de la dieta y deporte. En ese momento, su intención era recuperar su figura y volver a incorporar el ejercicio en su día a día de la mano de su entrenador personal. Y es que el que fuera Míster es consciente de que su peso ha estado fluctuando en los últimos años. Antes, incluso, de su paso por 'Supervivientes' en 2022.