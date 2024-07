Gabriela Guillén asesta el golpe definitivo a Bertín Osborne con la publicación de sus memorias: "Que ayude a muchas mujeres"

Bertín Osborne sorprendía a todos hace unas semanas al reconocer tras muchos bandazos, la paternidad del hijo que tuvo en común con Gabriela Guillén. Al parecer, mucho tuvo que ver la mediación de aun amigo común de la expareja, el conocido como El turronero, quien habría hablado con ambos para que llegasen a un acuerdo.

Esto evitaría que el cantante tuviese que somenterse a la esperada prueba de paternidad que la paraguaya habría solicitado por la vía legal. Sin embargo, a pesar del paso que el cantante había dado para reconocer al pequeño, Osborne estba dispuesto a seguir adelante y demostrar mediante una prueba de paternidad que el bebé era en efecto, hijo suyo.

Ahora parece que el presentador se ha echado atrás y ha declinado la opción de pasar por el laboratiorio para hacerse la prueba de paternidad a petición de sus asesores.

De esta manera, el presentador ha decidido echarse atrás en lo que a su paternidad se refiere, al menos en lo concerniente a las pruebas que acreditarína que, en efecto es el padre del hijo de Gabriela.

Además de la negativa a hacerse las pruebas de paternidad del presentador, ahora, Gabriela ha vuelto a dar la cara esta vez para pronunciarse sobre el paso que planea dar de cara al futuro y que tiene que ver nada más y nada menos que con la publicación de sus propias memorias. Al parecer, la paraguaya lleva años escribiendo y ahora prevé que esos escritos vean la luz. ¿Se atreverá a dedicar algún capítulo a su tumultuosa relación con Bertín Osborne?

Golpe definitivo

En medio de la controversia por la prueba de ADN que debe realizarse Bertín Osborne para determinar la paternidad del hijo de Gabriela Guillén, la empresaria ha ofrecido nuevos detalles sobre su esperado proyecto literario.

Ante todo, la paraguaya reafirmó que su ex pareja no aparecerá en sus memorias: "No, no, no, no". Y es que el llibro se centrará exclusivamente en su vida y en cómo ha superado los obstáculos que ha encontrado a lo largo de su camino. "Mi vida, sí, desde que salí de casa a los 15 años, y, pues, espero que sea también, que ayude a muchas mujeres", comentó Guillén.

La empresaria espera que su historia sea una fuente de inspiración y apoyo, especialmente para mujeres que enfrentan desafíos similares. También ha querido destacar que lleva tiempo trabajando en este proyecto y que no ha sido motivado por la reciente polémica con el cantante: "Sí, estoy escribiendo, pero hace mucho tiempo eso".

Este anuncio añade un nuevo capítulo a la historia entre Gabriela y Bertín, ya que se desconoce hasta qué punto esta obra puede afectar negativamente a la imagen del presentador.