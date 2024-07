El guiño de Borjamina a Pasapalabra tras ganar Reacción en Cadena: "Tan lejos y a la vez tan cerca"

"Reacción en Cadena", el concurso de Telecinco que ha conseguido mover grandes masas de audiencia desde que salió a la luz, vuelve a ser eje del foco mediático debido a sus participantes. 'Borjamina', integrante del grupo "Mozos de Arousa" que está consiguiendo llegar muy lejos en le programa de la quinta cadena, ha publicado en la red social 'X' los números de audiencia consegudos por el programa en comparación con 'Pasapalabra', concurso de Antena 3. En el tuit se muestra la victoria de audiencia de Telecinco sobre Antena 3 y el concursante añade en un comentario: "Tan lejos y ala vez tan cerca".

Esto ha generado gran controversia en las redes sociales y el foco mediático debido a la 'burla' (interpretado de esta manera por Antena 3) del concursante a la tercera cadena. Sin embargo, la batalla en las redes sociales la vuelve a ganar el trío de "Reacción en Cadena". La amplia masa de seguidores del trío y la alta audiencia ha apoyado a los concursantes y se ha volcado en defender a 'Borjamina'.

En Antena 3, ven como una ofensa y un despropósito el ataque sufrido y admiten que "no es una batalla que quieren librar ni ganar".

Las diferencias entre audiencias van disminuyendo. El aumento brutal del concurso "Reacción en Cadena" ya pisa los talones al gran 'Pasapalabra'. En el poco tiempo que lleva el programa de Telecinco en marcha, han conseguido 12,2% de audiencia, con 873.000 personas consumiendo el programa de media. 'Pasapalabra', que aún ostenta un 15,8% de audiencia con 1.141.000 televisores consumiendo el concurso de media, ve cada vez más cerca la llegada de la cadena rival.

En el último programa, "Los Mozos de Arousa" consiguieron aumentar el bote con 37.000 € de golpe.

Hay controversia con Ion Aramendi

Su camino hacia los tres millones de euros también están levantando asperezas entre algunos de los telespectadores, que optan por el dinamismo y piden un cambio en el concurso. Quien tampoco se libra de estos comentarios es Ion Aramendi.

El presentador de Mediaset, muy querido por un sector, también cuenta con sus detractores. "'¡Cambio de presentador! Por el trato nefasto hacia los Mozos que en algunas ocasiones el tono y la forma en que les dice que no es lo correcto es un lenguaje no verbal no apropiado para tratar así a los concursantes de Arousa", ha comentado un usuario de Instagram en una de las últimas publicaciones de Reacción en Cadena.