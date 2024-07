Jorge Javier Vázquez habla de su nueva ilusión tras meses de silencio: "No sé cómo hacerlo"

Jorge Javier Vázquez es uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla y de Telecinco. El presentador está al frente de Supervivientes All stars, reality que en breve desvelará a su flamante ganador y al la vez, ya se encuentra en promoción del nuevo espacio que la cadena ha preparado para que el de Badalona lo capitanee.

Y es que desde hace meses, Telecinco anunciaba el nuevo proyecto que Vázquez asumiría próximamente. Se trata de un cambio de registro para el presentador ya que se pondrá al frente de "El diario de Jorge", un espacio en el que el catalán, mediante entrevistas a los invitados, ahondará en situaciones de la vida cotidiana.

Hace unos días que en Telecinco han empezado a emitir un adelanto de en qué va a consistir eeste nuevo reto profesional para el presentador, una aventura televisiva que parece ilusionar al catalán.

Nueva ilusión

Vuelve 'El diario de Jorge' a las pantallas de Telecinco. El presentador señalaba en la gala de este jueves de 'Supervivientes All Stars' estar "muy ilusionado". "Quiero que veáis conmigo esta promoción tan bonita de 'El diario de Jorge'", contaba el de Badalona.Así, este gran formato regresa por todo lo alto de 16.00h a 17.30h, a Telecinco.

"Es la mujer de mi vida. Me gustaría decírselo así, de una manera muy especial. Pero es que no sé cómo hacerlo...". Es ahí donde entrará Jorge Javier Vázquez, para ayudar a personas anónimas con historias dignas de ses contadas y sobre todo, que quieran compartirlas. "Desde entonces me ha salido todo rana. ¿A quién se lo cuento?". Pues a Jorge Javier Vázquez, quien está "deseando escuchar vuestras historias".

Los protagonistas de ‘El diario de Jorge’ relatarán en primera persona sus experiencias y vivencias con la complicidad, la empatía y la cercanía de Jorge Javier Vázquez. Muy pronto, en Telecinco