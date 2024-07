Kiko Jiménez y Sofía Suescun ya no viven juntos, los detalles de su crisis de pareja: "Nos hemos dado cuenta de que..."

Sofía Suescun y Kiko Jiménez siguen dando qué hablar. La pareja se encuentra separada por miles de kilómetros de distancia, ella en Honduras y él en Madrid, sin embargo, lo que ahora ha salido a la luz tiene que ver con su vida en España y es que al parecer los influencers no comparten techo, al menos es lo que se deduce de las palabras de Kiko Jiménez en la última gala de Supervivientes all stars. El de Jaén hablaba abiertamente del tipo de vida que mnatiene la pareja y su convivencia.

Al parecer, la navarra comparte techo con su madre, la mismísima Maite Galdeano, mientras que Kiko Jiménez vive en una casa próxima a la de madre e hija.

Todo salía a la luz cuando Sofía se desahogaba con sus compañeros de concurso y se lanzaba a hablar de cómo ha cambiado su novio en estos 5 años de relación y los rasgos de personalidad de su madre que observa en él. Una afirmación que el influencer quiso aclarar.

Verdadera relación

Sofía Suescun, en los momentos en los que tenía un acercamiento con Marta Peñate, que ha durado poco porque la tensión ha vuelto a estar presente en su relación, se confesaba con ella sobre Kiko Jiménez y su relación con su madre Maite Galdeano.

Sofía Suescun hablaba sobre el carácter de su madre: "Es demasiado exigente, mi hermano tampoco es un cabra loca, como no tengas las ideas como ella quiere..." Carácter que cree que se le ha pegado un poco a su pareja: "Aunque Kiko no lo quiera reconocer, poco a poco ha ido cogiendo un montón de rasgos de mi madre, Kiko antes no era tan rata ni tan ahorrador".

Y, es que, aseguraba Sofía que ella es la que tiene que mediar entre su madre y Kiko Jiménez: "Yo no tengo ni derecho a enfadarme, no me puedo permitir ese lujo. Mi propósito es intentar que la discusión no estalle y calmar las aguas con uno y con el otro. Cuando me cabreo aquí no te pienses que estoy a gusto, en mi casa soy todo lo contrario".

La reacción de Kiko Jiménez a las palabras de Sofía

Kiko Jiménez, que escuchaba muy atento las palabras de su pareja desde el plató, se pronunciaba sobre esto: "Nos hemos dado cuenta de que somos muy parecidos. Yo soy previsor, no soy tacaño proque soy muy espléndido, lo que pasa que miro mucho por un duro".

"Yo vivo en mi casa, tengo mi propia economía más que solvente", explicaba, como también cómo llevan su relación con esta situación: "Vivimos cada uno en su casa, yo la quiero tal y como es y acepto que viva con Maite. Estamos casi todo el día juntos, vivimos muy cerca".