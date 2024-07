Piden cancelar la última votación de Supervivientes por lo que pasó con Sofía Suescun: "¡Ladrones!"

Las últimas votaciones en Supervivientes están generando mucho ruido entre los telespectadores. Y buena parte de culpa la tienen Marta Peñate y Sofía Suescun con la tensión que se ha levantado en la relación entre ambas en la isla de Honduras donde se desarrolla esta edición especial del reality de Telecinco que aglutina a estrellas de años anteriores.

Si hay gente que no se han creído del todo las votaciones, insinuando que hay favoritismo de la productora de Supervivientes hacia Marta Peñate, y que han visto este favoritismo incluso en detalles de las imágenes de alguna prueba física ganada por la novia de Tony Spina, también la hay en el lado contrario que piensa que Supervivientes ha hecho lo posible para evitar la salida de Sofía Suescun en la última nominación. Y para ello se basan en lo que ocurrió con unas votaciones que, a juicio de algunos, son tan sospechosas que debieran repetirse con mayor transparencia.

Lo cierto es que al reality de Telecinco le viene de perlas que tanto Marta Peñate como Sofía Suescun sigan alimentando sus tensiones en la isla. No en vano, la polémica, el debate y los enfrentamientos son una de las principales fuerzas motoras de un formato que acumula ya muchos años de éxito en la cadena de Mediaset.

En cualquier caso, de ahí a decir que exista una manipulación de los votos o un favoritismo teledirigido dista un mundo. Una distancia que no es óbice para que telespectadores muy posicionados sí se mojen y aprecien indicios de manejo de los destinos del programa por parte de su productora.

Y hay un detalle que no se les ha escapado a aquellos -y no son pocos, aunque tampoco lo son los del bando contrario- que deseaban con fuerza que Sofía Suescun fuese la expulsada de Supervivientes. Han querido ver que el programa ha hecho lo posible para salvar de la quema a la navarra.

¿En base a qué lanzan estas afirmaciones? Principalmente, que el programa cortó las votaciones una vez se supo que la primera salvada era Marta Peñate, y con un porcentaje amplio. Quedaban entonces en liza Sofía Suescun y Lola Mencía, resultando finalmente esta última expulsada.

La lógica dicta que si las votaciones se hubiesen mantenido abiertas, mucho voto que aglutinó Marta Peñate se iría entonces para salvar a Lola y forzar la expulsión de Sofía, todo en base a la fuerte enemistad entre Marta y la navarra y las corrientes de opinión de telespectadores confrontadas por ello. Y, por ello, creen que el hecho de que Supervivientes no permitiese seguir votando salvó a Sofía Suescuna de la quema.

Es por ello que estos telespectadores exigieron a la cadena que las votaciones no se cerrasen hasta el momento de conocer el resultado final entre Sofía y Lola. "Volved a abrir las líneas entre Sofía y Lola, ladrones!!! Que quedan minutos para que se acabe el programa", comentó uno de los suspicaces seguidores del reality de Telecinco. "No se abren líneas para que no se pueda echar a Sofía. Es lo que hay", respaldó otra. "Abrid líneas, no tengáis miedo que ya sabéis que la mayoría votamos a Lola", sugirió otra telespectadora. El caso es que, sin duda, esta última ronda de votaciones para salvar a concursantes de Supervivientes All Stars está generando mucha polémica.