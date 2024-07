Sentencian a las cabañuelas tras el pronóstico menos esperado: "Un cambio en España"

Jorge Rey es uno de los meteorólogos más conocidos y seguidos de las redes sociales. El joven, que saltó a la fama después de predecir que pasaría con el temporal de Filomena, ha conseguido convertirse en todo un influencer. Tanto que miles de personas están pendientes de su previsión. Y eso que no es demasiado dado a colgar vídeos. Pero cuando lo hace consiguen cientos de miles de visualizaciones.

El último video difundido por el joven adivino, ha vaticinado un cambio en la metereología de España en los próximos años, pudiendo afectar a varios sectores que trabajan la tierra y los materiales orgánicos que aporta el planeta. Aunque el vídeo ha tenido una gran cantidad de visitas, Jorge Rey ha salido damnificado por los comentarios debido a que la gente no se ha creido lo que opina el joven de 17 años.

Muchos seguidores de la cuenta difaman al joven por no realizar bien el arte de las cabañuelas. Las cabañuelas son un conjunto de métodos tradicionales de predicción meteorológica a largo plazo sin base científica. Este método consiste en observar los primeros doce días del año, y, según el clima de cada día, será el clima del mes correspondiente, siendo el primero de enero indicador del clima de enero.

No se utiliza el mismo sistema en toda España. En el norte se utiliza un sistema similar llamado témporas, mientras que en Extremadura se denomina canícula, derivada del latín canis (perro) aludiendo a la constelación Canis Maior.

Ahora Jorge Rey se enfrenta a muchos comentarios de odio de los seguidores de las cabañuelas. Además de esto, la gente recuerda, sobre todo los científicos que se han formado en la ciencia metereológica, que es simpolemente un niño de 17 años que no ha estudiado y que no puede acertar siempre si no se hace referencia a la ciencia y a la investigación.