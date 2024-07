Sorpresas con la nueva presentadora de First Dates tras los drásticos cambios del programa

First Dates se reinventa. El programa de citas que ha regalado auténticos momentazos televisivos da un paso más allá y abandona las noches de Cuatro, así como su clásico restaurante del amor. Carlos Sobera, el cupido más famoso de la pequeña pantalla, prepara las maletas para acompañar a sus citas a ciegas hacia un nuevo escenario a la altura: un lujoso hotel que abrirá las puertas todas las noches en Telecinco.

Las sorpresas son muchas. First Dates Hotel se emitirá a partir del próximo martes 23 de julio a las 22:50h y traerá consigo el regreso de una de las caras más queridas del programa: Lidia Torrent. La que fuera camarera del bar del amor junto a Matías volverá para abrir las puertas de la recepción tras ser madre junto a Jaime Astrain.

"La propuesta me ha hecho especial ilusión y lo he vivido como una niña pequeña", ha contado la presentadora televisiva, que formó parte del elenco de First Dates desde la primera temporada y que, tras este parón de temporadas, se reincorpora junto a Sobera.

“Pasión, ha habido carne, ha habido sentimiento, ha habido emoción, ha habido anticitas también. El hotel tiene mucho duende y nuestros daters se han entregado en cuerpo y alma”, habían contado los presentadores tras dar la gran noticia en 'Supervivientes All Stars'.

Los dos veteranos en el formato no serán los únicos presentadores. Tal y como ha contado Telecinco, habrá un total de cinco nuevas incorporaciones: Adrián Pedraja como barman; Arianna Aragón y Rocío de Porres ‘Rolita’ a cargo de la atención y el servicio a las mesas y Sergio López, DJ Keko, en la doble función de botones y DJ.