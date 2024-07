Adiós a 'Ni que fuéramos Shhh': el programa anuncia su despedida por todo lo alto.

El éxito del programa 'Ni que fuéramos Shhh' es toda una reivindicación de la televisión independiente y de la capacidad de reinventarse que han tenido grandes personajes televisivos. Después de la cancelación de Sálvame y su posterior veto a la gran parte de colaboradores, Kiko Matamoros, Kiko Hernández, Belén Esteban o María Patiño se encontraron, después de muchos años, sin un trabajo fijo.

La mala noticia inicial se fue convirtiendo, poco a poco, en un motivo para ir contra lo establecido. A los pocos meses, junto a Quickie y después de hacer un documental de Netflix, los famosos colaboradores regresaron de nuevo con su conocido formato. Bajo el nombre de 'Ni que fuéramos Shhh' la acogida por parte de los seguidores fue inmejorable y, en pocas semanas, ya contaban con una oferta para regresar a la televisión.

La cadena TEN apostó por el formato y los números de espectadores ha acabado por confirmar lo que todo el mundo ya sabía. Igualando las cifras de otras cadenas mucho más grandes, 'Ni que fuéramos Shhh' ha conseguido ganarse al público con nuevas ideas y ajustándose a las nuevas tecnologías. Sin embargo, todo tiene un final. El programa anunció que se despiden con un evento por todo lo alto.

Pero que no se preocupen los seguidores. Ya que tienen preparada una segunda temporada que comenzará el 2 de septiembre.

Las palabras de Ana Rosa

La irrupción de 'Ni que fuéramos Shhh' en la televisión ha sido todo un 'boom' que ha sorprendido al resto de programas de la competencia. La última en hablar sobre Belén Esteban, Víctor Sandoval, María Patiño y compañía ha sido Ana Rosa Quintana que ha lanzado unas fuertes declaraciones sobre el programa.

"De momento, pues están con lo que han conocido, pero yo nunca le voy a decir a otra productora u otro programa lo que tiene que hacer, ni me voy a ocupar de sus contenidos", expresó la presentadora, añadiendo que "como análisis, yo creo que al final tendrán que encontrar también su formato".

Ante estas palabras la reacción por parte de los colaboradores de 'Ni que fuéramos Shhh' no se ha hecho esperar y, como acostumbran, han contestado con la contundencia habitual. "Cuando Sonsoles Ónega entró en Mediaset, ya era una gran profesional. Creo que Ana Rosa debería de estar muy orgullosa de los grandes profesionales, entre los que me incluyo, que hemos empezado con ella", señalaba de primeras Belén Esteban.

Sin embargo, sus declaraciones sobre el programa no han acabado de convencer a las colaboradoras de 'Ni que fuéramos Shhh'. "Creo que esto que estás haciendo es una metedura de pata, como lo que has dicho de ‘Ni que fuéramos’. Nosotros no hacemos daño a nadie, estamos haciendo televisión, que es lo que sabemos hacer".