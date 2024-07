Carmen Borrego estalla al descubrir la denuncia a Miguel Bosé: "Que un juez no lo tenga en cuenta me duele"

Después de varios años de calma, la guerra ha vuelto entre Nacho Palau y Miguel Bosé por la custodia de los hijos. El exconcursante de Supervivientes 2022 ha salido a los medios a denunciar que el cantante no le deja ver a sus hijos sin su presencia ni sus condiciones. "Nacho Palau ha dicho basta. El ex de Miguel Bosé ha vuelto a denunciar al cantante porque según él no le deja ejercer de padre. Asegura que si quiere ver a sus cuatro hijos, juntos, solo puede verlos en la casa de Bosé en Mallorca, pero que se niega a hacerlo porque se llevan mal", señalaba Sandra Barneda.

"Los niños tienen libertad para hablar por videollamada pero yo no la tengo, Miguel siempre está ahí controlando, es muy posesivo y muy celoso", era uno de los comentarios de Nacho Palau en la entrevista. "A mí me da mucha pena Nacho, es muy injusto todo lo que ha pasado y me gusta verlo así porque aunque sea duro lo que está contando, creo que se ha cansado de proteger a Miguel. Esa cita que tuvo contigo en el plató en la que bromeó incluso si pudo haber algo, yo creo que formaba parte de esa protección", señaló Gema Fernández.

"Yo creo que no estamos hablando de piedras, hablamos de niños y yo creo que hay una emocionalidad y relación con los niños entre ellos. Yo creo que Miguel fue el primero que colgó una fotografía en EuroDisney diciendo ‘mis hijos’ y eran los cuatro", afirmaba una Barneda a la que se le veía afectada por el tema. "El problema es que no son hermanos", contestaba Carmen Borrego, entrando a la conversación.

"Oye te lo voy a decir así de claro, perdona, pero que en este país haya sentencias por la custodia de un perro y el perro solo puede ir a nombre de una persona y que haya custodia compartida, me parece que con cuatro niños no han sido justos. Y hay sentencias ehh, y el perro está a nombre de una persona", volvía a lanzar Barneda, alterada porque no se pueda solucionar el cambio de una forma lógica.

Carmen Borrego, por su parte, puso el ejemplo de que es como si ella tiene dos hijos y su marido tenga otros dos de una relación anterior. Si se separan, ella no podría ir a ver a los hijos de su marido aunque quisiera. "En este país ya tienes derechos, legalmente tienes derecho si eres cónyuge porque se protege al menor, igual que tienen los abuelos derecho a verlos", sentenciaba Barneda.

Sandra Barneda frena a Alejandra Rubio

Alejandra Rubio ha protagonizado un polémico regreso a 'Así es la vida' después de recuperarse del covid. La hija de Terelu Campos ha explotado este martes después de las críticas que algunos de sus compañeros han hecho de la entrevista que Carlo Costanzia concedió en 'De viernes'.

Para ser más exacto, Rubio empezó su intervención defendiendo la entrevista de Costanzia dio al programa de Telecinco: "A mí me parce que lo ha hecho muy bien, lo ha hecho mucho mejor que yo, porque yo me puse mucho más nerviosa el otro día. Él lo hizo desde otro lugar, que me parece el adecuado y me parece muy bien".

"Yo es que, en mi caso, no es que me sienta mal, es que no tenía que haber entrado tanto al trapo, porque al final les he dado lo que querían, tenía que haberlo hecho desde otro lugar. Somos humanos, y no equivocamos, y punto. Algunas de las cosas que dije la podía haber dicho de otra manera", continuaba.

Fue en este momento cuando Antonio Sánchez Casado tomó la palabra para decir que Carlo que había dado una entrevista con todo tipo de detalles "contó cómo lo hacían, cada vez que lo hacías". Estas palabras hicieron que Alejandra Rubio explotase y cargase contra su compañero: "No ves, es que ya estamos con los comentarios de mierda… un poquito de cuidado, ¿eh? Pero, no te preocupes, Antonio, habla tú que yo me callo".

Instantes después, Sandra Barneda le frenó los pies a Alejandra Rubio y le abroncó por estas palabras: "Como dices que tenemos preguntas y comentarios de mierda, prefiero que hables. Yo sé que estás en un momento sensible, pero yo creo que hay que saber diferenciar, Alejandra. A él le has dejado tocado y ahora estamos jodidos, veníamos con ganas de verte, estar contigo y nos hemos quedado mal…".