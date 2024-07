Un invitado confronta así a Nacho Abad y este le corta la emisión en directo: "Primero hay que saber"

En el programa del que es colaborador habitual Nacho Abad 'En boca de todos', el propio presentador ha tenido un altercado con un invitado. Gabriel Ruíz, médico e invitado del último programa, saltó contra Abad por las palabras que utilizó al presentarle y por su ignorancia ante el tema que trataron. Hablaron del coronavirus, las vacunas, metodos caseros para 'curar' enfermedades, etc.

"Gabriel Ruiz, médico negacionista, muy buenas", ha presentaod Abad, algo que ha molestado al experto. "Ruiz, simplemente, ni negacionista ni no negacionista. Gabriel Ruiz García, he estudiado medicina y cirugía, estoy licenciado en ello, he estudiado acupuntura, homeopatía, música… Entonces, eso de negacionismo…", ha contestado el médico.

"El MMS, esta mezcla de lejía y agua, es buena para curar el autismo?", le ha preguntado Nacho Abad. "Primero, el planteamiento es erróneo. El MMS no significa nada de eso. Primero hay que saber la etiología de todas las palabras", contestó irónicamente el profesional. Ha procedido a explicarle al colaborador del programa la cuestión: "Primero está mal llamado el término. Si tu coges y haces reaccionar clorito sódico, que es cloro y sodio, con unas gotas de limón, un ácido débil, se produce una reacción que es dióxido de cloro; una sal que puede revolverte el aparato digestivo, pero tomándola en la cantidad adecuada actúa como desparasitante y desinfectante y regenerador celular"

El descontrol de la conversación y el ambiente tenso reinaron entre los dos. Cuadno Abad preguntó al médico por las vacunas, este contestó: "Las vacunas están mal llamadas porque vacunas vienen de vaca, de vacuno. Que si son efectivas, pues yo conozco casos como a mi madre, que le pusieron la vacuna sin enterarme yo y a los cinco días falleció. Yo no me he puesto la vacuna y aunque me den un millón de euros me la pongo porque no sabemos lo que nos están poniendo".

"Pues entonces señor, hasta luego", le ha cerrado Nacho Abad, con la palabra entre los dientes. Un gesto feo entre los dos.