Joaquín Prat se tiene que marchar de 'Vamos a ver' por esta razón: "Me sentiré libre"

Joaquín Prat ha tenido que despedirse del programa 'Vamos a ver' debido a sus últimas ausencias que han generado la polémica. El colaborador no había hecho ninguna publicación sobre la causa de su ausencia por lo que el foco mediático se ha lanzado contra él. De esta manera, Patricia Pardo, presentadora del programa, ha aclarado los motivos.

"Es un placer estar siempre con vosotros, sois muy majos y que os quiero a todos", exclamó la presentadora que también se despidió de sus compañeros por vacaciones en Galicia.

"Supongo que nos estará viendo desde casa, que está pachuchillo, pero nada grave eh", ha aclarado Patricia Pardo para evitar alarmas. HEl pasado martes ya duijo que el colaborador se enconctraba doloruido y con malestar. "Así que nada, me despedís de él, le dais un abrazo de mi parte", terminó la presentadora.

"Mucha suerte, mucho ánimo, toda la fuerza, la garganta a tope todos los días y a por todas. Os echaré de menos», ha finalizado. «Te vamos a echar mucho de menos, disfruta de tus merecidas vacaciones y desde aquí también le mandamos un besazo a Joaquín, que seguro que nos está viendo", comentaron todos para despedir el programa.

Las críticas de Joaquin Prat

Joaquín Prat se ha ido de la lengua en pleno debate sobre ‘Supervivientes’ en ‘Vamos a ver’ al desvelar la fecha de la gran final. Alejandro, presentador del programa, le preguntó: "Yo estoy empezando a ver cositas, pues te queda una semana para verlo porque el domingo es la final, no?". "Sí, el domingo es la final", contestó Prat sin darse cuenta de la noticia que estaba dando a la audiencia.

Supervivientes: 'All Stars' ha llegado al punto en el que la polémica se ha hecho dueña del concurso. Unas imágenes en las que se ve a Bosco Martínez Bordiú y Sofía Suescun mantener una conversación muy íntima bajo la luz de la luna. Tumbados en el suelo y muy cercanos, no se llega a apreciar si hay beso o no, pero lo que está claro es que esas imágenes no han sentado nada bien a Kiko Jiménez, que ha anunciado que no volverá a colaborar con el programa.