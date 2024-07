Marta Peñate cruza la línea y recibe un correctivo por sus últimos comentarios: "Una falta de respeto brutal".

Supervivientes All Stars está envuelto en polémicas en la última semana por la serie de enfrentamientos que ha habido entre las dos grandes protagonistas de esta edición: Sofía Suescun y Marta Peñate. Pese a entrar como amigas, los roces no tardaron en aparecer, volviéndose en enfrentamientos subidos de tono y muy agresivos.

Y es que, mientras que Sofía se ha encerrado en sí misma, apartándose del resto de compañeros, Peñate ha optado por lanzarse a por todos. Y en una de las últimas conversaciones que se han captado en cámara, la concursante lanzaba a sus compañeros una serie de preguntas relacionadas con el tamaño de su miembro, un tema que no ha hecho gracia a muchos de los espectadores.

Precisamente, en 'Vamos a ver', también han hablado del tema, criticando con dureza la pregunta. "Esto es provocar para tener un protagonismo y me parece un tema ya muy desfasado aunque a algunas parece que os hace mucha gracia. Es ordinario", ha opinado Isabel Rábago, contraria a las preguntas que ha lanzado Marta Peñate a los otros concursantes.

"A mí Marta, si ya me rallaba antes, este momento ya… Este momento me parece una falta de respeto brutal. Tú imagínate que uno de ellos le dice a ella: ‘a ver cómo tienes tú él…’ Es que no voy ni a reproducirlo", seguía Rábago. "Deja en evidencia el machismo y los machirulos y todo ese tipo de connotaciones y de frases absurdas de los tontos que dicen ‘yo la tengo no sé qué'", añadía Antonio Rossi.

Adriana Dorronsoro, por su parte, le ha querido quitar hierro al asunto, señalando que no deja de ser una conversación entre amigos y que después de tantas horas en la isla, normal que salgan todo tipo de temas. "A ver, es una conversación distendida, que tienen mil horas para hablar, y es algo simpático, tampoco nos vamos a poner ahora así". Alessandro Lequio quiso cerrar el tema "Aquí el único tamaño que importa es el del cerebro".

Reconciliación

La guerra entre Marta Peñate y Sofía Suescun ha sido una de las más encarnecidas que se han visto en las últimas ediciones de Supervivientes. Tratándose de un concurso especial, en el que se han juntado grandes participantes de otros años, se esperaba que las tensiones y peleas fuesen duras. Y no tardaron en aparecer. Dos de las grandes figuras televisivas y con carácter como la exconcursante de La Isla de las Tentaciones y la exganadora de Gran Hermano han tenido sus más y sus menos.

Todo se desató por una recompensa que Suescun solo quiso compartir con Bosco, dejando de lado a sus compañeros. Su decisión no fue bien tomada y quién más se lo echó en cara fue Peñate. Con el paso de los días la tensión no se ha rebajado, pero la andaluza parece ser que ha dado un paso hacia la reconciliación. Precisamente, al igual que todo empezó por una recompensa, la tregua ha llegado por el mismo motivo.

Después de que Logan fuese el ganador de una de las pruebas, la organización señaló que sería Marta Peñate la encargada de decidir el reparto. La concursante, después de pensarlo un rato, dio la sorpresa. "¿Sabes qué pasa? Que me vengaría por lo de la tarta, porque fue muy feo, pero como esto es una recompensa que no la he ganado yo, sino que la ha ganado Logan, no quiero que él quiera dejar sin comer a Sofía".

"Pero aquí tiene que ser lo que quieras tú", le recordó Laura Madrueño, buscando una nueva chispa que desatase todo de nuevo. Sin embargo, Peñate mantuvo su elección, dejando que la navarra pudiese disfrutar también de la recompensa, pero sin dejar que se confiara. "Ya, yo tampoco soy de dejar sin comer a la gente. En verdad soy buena. Así que bueno, le dejo este cachito…".