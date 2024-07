Nacho Palau quiere volver a llevar a los juzgados a Miguel Bosé: "No me deja ejercer de padre"

La batalla legal entre Nacho Palau y Miguel Bosé vuelve a estar sobre la mesa. El escultor valenciano quiere demandar al cantante por no respetar el acuerdo en torno a los hijos de ambos. Algo que no resulta novedoso, ya que, desde que ambos rompieron su relación en el año 2018, los problemas han aflorado cada dos por tres.

Además de las batallas legales con su ex pareja, Nacho Palau también tuvo que enfrentarse a un cáncer de pulmón, aunque terminó por superarlo en 2023. Y es que la relación que mantuvieron durante 26 años no fue lo más sana posible. El valenciano ha admitido en más de un ocasión que el cantante no le habría dado el lugar que se merecía, además de reconocer que ha habido infidelidades en ambos sentidos.

La demanda y sus motivos

En lo referente a la denuncia del valenciano, el director de la revista 'Lecturas', Luis Pliego, ha explicado el centro del asunto. "Los niños tenían una relación como de hermanos que tenían que fomentar y cuidar ambos padres", relata. Por lo tanto, ambos tienen que decidir la repartición de los niños.

Pliego añade: "El juez dictamina que un año Nacho y otro Miguel es el que tiene que decidir cómo se van a repartir las vacaciones como cualquier matrimonio divorciado".

Según Pliego, la situación entre el escultor y el cantante es clara: "Miguel está incumpliendo porque él es el que ordena y manda. Nunca le deja a sus hijos para que Nacho se los lleve a Valencia, donde el vive".

La posible relación de Nacho Palau con Ricky Martin

A pesar de estas idas y venidas legales con Miugel Bosé, el escultor está metido de lleno en otros rumores. Se trata de un posible romance con el cantante latino Ricky Martin, aunque él no ha querido dar ningún tipo de información sobre esto. "Ya, por favor. Muy bonito, muy guay", explica.

El ex de Miguel Bosé ha intentado esquivar las preguntas sobre dicho tema en todo momento. Aunque cuando el reportero le ha preguntado si mantiene una relación de amistad con el cantante, ha afirmado: "Eso sí, por favor"