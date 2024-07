El padre de Adara Molinero rompe su silencio y habla del incurable problema de salud que padece: "Me pincho cada 15 días"

Adara Molinero y su padre Jesús, hace tiempo que permanecen distanciados. Desde que saliera a la luz el apoyo que este ha mostrado siempre al ex de la influencer, Hugo Sierra, padre del único hijo de la madrileña, la joven rompía relaciones con su progenitor, muy activo en redes sociales.

Precisamente han sido las redes sociales el medio elegido por Jesús Molinero para dar a concer a sus seguidores el cambio físico que ha experimentado en los últimos meses. Y es que, tras una temporada sin dejarse ver, el exmarido de Elena Rodríguez ha presumido de un físico esculpido en el gimnasio y que ha despertado todo tipo de comentarios en Twitter.

Pero este comentado video también ha recibido otro tipo de mensajes a demás de halagos. Muchos han criticado que el padre de la influencer haya decidido aparece en sus redes con un filtro e incluso, han insinuado que su cambio físico podría deberse al uso de anabolizantes.

Ante estas acusaciones, Jesús Molinero no ha tardado en contestar, confesando a la vez la enfermedad crónica que padece.

Enfermedad incurable

Jesús Molinero presumía hace unos días de un físico envidiable, esculpido a base de ejercicio. Muchos eran los comentarios en los que los seguidores del padre de la influencer le reconocían el esfuerzo y piropeaban su nueva imagen. No obstante, también hubo usuarios que se dedicaron a señalar que Jesús Molinero habría recurrido a esteroides para incrementar su masa muscular.

Sus detractores alegan que ese cambio físico podría deberse también a ciertos retoques u operaciones estéticas que le habrían ayudado a dar un giro notable a su aspecto en tan poco meses. "Estás pinchado, eso es muy malo para el cuerpo, quítate el filtro", le dice una usuaria de la red social X, ante lo que Jesús se ha defendido contestando: "Ni me quito el filtro ni me pincho. Bueno, sí me pincho, Humira cada 15 días para mi Crohn, que me acompaña siempre".

Cambio físico

Jesús Molinero es un gran adepto de la red social X, el antiguo Twitter, donde roza los 18.000 seguidores con los que comparte muchas de sus opiniones sobre las tramas de los realities de Telecinco, aunque ahora evita mencionar a su hija, Adara Molinero, con la que cortó su relación hace unos años y de la que no ha comentado su efímero paso por 'Supervivientes All Stars'.

Es muy extraño que el ex de Elena Rodríguez comparta alguna información acerca de su vida privada, pero esta vez ha hecho una excepción porque quería presumir de su espectacular cambio físico que se ha trabajado en el gimnasio, por lo que ha subido un vídeo a esta red social en el que se le ve en una sala de máquinas levantando su camiseta para dejar al aire sus marcados abdominales.