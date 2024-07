El radical cambio de look de Kiko Jiménez tras separarse de Sofía Suescun: "Visita obligada"

Después de tres meses separados por la participación en 'Supervivientes All-Star' de Sofías Suescun, Kiko Jiménez ha decidido realizar un cambio de look radical para el reencuentro con la navarra.

Y es que el influencer andaluz ha compartido una foto en las historias de su perfil personal de Instagram en las que dice: "Visita obligada, que si no me mata Sofía cuando me vea mañana", mientras muestra como le cortan el pelo en una peluquería.

El radical cambio de Kiko Jiménez / Vía Instagram: @kikookiko

Además, Kiko ha mostrado su apoyo incondicional a su pareja, Sofía Suescun, que aún sigue participando en el programa 'Supervivientes All-Star'. En una de sus historias, ha compartido un video en el que sale la pamplonesa dentro del programa, con un mensaje que dice: "Tú ya has ganado, mi amor, eres única. Te quiero".

El beso de Sofía Suescun con Bosco

Sin embargo, y a pesar del amor que muestra Kiko por su pareja en redes sociales, la navarra se ha visto envuelta en una polémica dentro de esta edición de 'Supervivientes'. Las imágenes de Sofía Suescun y Bosco Martínez pillados durante la noche cuando pensaban que no les estaban grabando, suscitaron las dudas de que podía estar pasando entre ellos, algo que el sobrino de Pocholo ha explicado en su entrevista con Sandra Barneda en su llegada al plató de ‘Supervivientes All Stars’, tras volver de Honduras después de ser expulsado por la audiencia.

Bosco podía ver las imágenes de la pillada durante la noche con Sofía Suescun, las que explicaba: "Yo no he visto nada, ¿quién ha visto algo? Nunca ha pasado nada entre ella y yo. Dormiamos juntos todos los días en una esterilla, hablabamos todas las noches, pero ya".

Asegurando que Sofía ha estado muy cerca y pendiente de él desde que se golpeaba mientras hacía la noria infernal: "Yo no podía dormir, ella me daba masajes y yo se lo agradecía muchísimo". Pero Sandra Barneda apuntaba a que las imágenes pertenecían a antes del golpe, lo que hacía que Bosco no pudiera evitar la risa, pero negaba todo completamente: "Antes de golpe tampoco, estaríamos hablando. En ese vídeo no sale nada porque no ha habido nada. Sí hubo besos, pero en la mejilla".