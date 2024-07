María José Suárez se muestra rotunda tras las fotografías de Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk: "no tengo nada que contar, ya sabéis que todo lo que tuve que decir lo dije en una entrevista, estoy muy contenta y satisfecha" y desvela que "no he comprado todavía la revista".

La modelo sale de una tienda de decoración dispuesta a reformar su casa tras la ruptura con el jinete: "sí, si, casa nueva completamente", aunque desvela que la reforma la lleva haciendo desde hace seis meses, pero bromea con que se podía tratar de una premonición: "bueno, hace seis meses que la están haciendo no sé si sería premonitorio o no, pero estoy contenta con la reforma".