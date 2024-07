El regreso más esperado a Sálvame de Paz Padilla y Karmele Marchante: "Que se quede como está".

Todo lo del pasado acaba volviendo. Sálvame era uno de esos programas culmen de la televisión española. Con horas y horas de contenidos, el programa fue cortado de golpe hace un año. Jorge Javier Vázquez, Kiko Matamoros, Belén Esteban o María Patiño se vieron, de la noche a la mañana, fuera de la cadena y apartados como si nunca antes hubieran estado en Mediaset.

Meses después, el canal Quickie recuperó el formato y algunos de sus colaboradores. Con un inicio arrasador, los colaboradores del corazón más conocidos regresaron a la televisión de la mano de TEN. En uno de los últimos programas, además de anunciar unos datos de audiencia espectaculares, algunos de los miembros del programa recordaron antiguos compañeros. "No a todo el mundo le deseo lo mejor. A gente que ha trabajado con nosotros no le deseo lo mejor. A Anabel sí", mencionaba Kiko Matamoros.

"¿A que no tienes lo que hay que tener para decir a qué persona de la que ha trabajado con nosotros no le deseas lo mejor? Te pido un solo nombre", le picó Kiko Hernández, buscando en la polémica de saber a quién se refería. "No es que le desee lo mejor, es que le deseo lo peor", señaló el marido de Marta López, mencionando el nombre de Karmele Marchante.

"¿Qué quieres, que la liemos? En el chat están diciendo ese nombre dale que te pego con que va a venir a trabajar con nosotros en septiembre: Paz Padilla", señaló Matamoros, dejando el segundo nombre. "Le hemos dado un espacio que no tenía ni de lejos. Le ha ido muy bien en lo comercial por haber trabajado con nosotros. No le deseo bien. Que se quede como está. Ha sido muy desagradecida".

Sueldo

Durante el tiempo que estuvo Salvame en antena, se sabía que los colaboradores e invitados ganaban grandes sumas de dinero por su tiempo en antena. Rafa Mora confesaba recientemente en un podcast que en el Deluxe recibía: "26.000 euros en una hora". La pregunta es ¿cuánto ganan ahora? Óscar Cornejo, director de la productora de 'Fabricantes Studio', explicaba cómo iban a ser los salarios en la rueda de prensa de presentación del espacio. "Obviamente, no lo hacen gratis, pero lo que cobran está a años luz de lo que percibían por sus intervenciones en 'Sálvame'", anunció.

"Es un proyecto que a corto plazo no es rentable, pero esperamos que a largo plazo lo sea. Por lo tanto, ahora es una inversión. Confiamos en que volvamos a conseguir atraer a mucha gente, que quiera ofrecer entretenimiento de calidad y que marcas que siempre han estado apostando por 'Sálvame', quieran seguir apoyándonos", anunciaron sus productores.

Renovación

Después de varias semanas de descanso estival, según informa el mencionado medio, el espacio producido por Fabricantes Studio regresará, en principio, el próximo 2 de septiembre, coincidiendo con el inicio de la nueva temporada televisiva.

"Por fortuna, en septiembre volvemos en circunstancias algo mejores y, si logramos la autofinanciación, cambiará por completo el horizonte del programa. No se convertirá en una superproducción, pero hemos entendido que el presupuesto no es lo más importante a la hora de contar historias que enganchen”, asegura Cornejo en declaraciones a El País.

La aventura de 'Ni que fueramos shhh' comenzó el pasado 15 de mayo en YouTube y Twitch, llegando a la televisión convencional el pasado 3 de junio a través de la emisión de TEN TV, aunque también tiene como 'partner' de emisión de dos cadenas locales de Cantabria y Canarias.