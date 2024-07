Última hora sobre el estado de salud de la hija de Paz Padilla tras ser atacada por un parásito: "Muchas infecciones y enfermedades"

Anna Ferrer Padilla ha hecho saltar todas las alarmas de sus seguidores al compartir en sus redes sociales el último susto que se ha llevado durante sus vacaciones en Formentera. La influencer se encuentra en la isal disfrutando de su tiempo libre en compañía de su novio, Mario Cristobal. Sin embargo, en este paradisíaco destino parece haber encontrado un inesperado e indeseable compañero de aventuras.

Ni más ni menos que una desagradable garrapata que ha hecho que la hija de la actriz Paz Padilla haya pasado la noche en vela, preocupada por este insecto, causante además de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. De hecho, esto ha hecho que recientemente, se activase en algunas comunidades autónomas como Madrid, el protocolo de emergencia.

Han pasado ya unos días desde el susto que se llevó la influencer, sin embargo, no ha dudado en dar la última hora sobre su estado de salud.

Última hora

Me ha dicho 've al médico, porque una garrapata puede dar muchas infecciones y enfermedades'", explica mientras revela el contenido de esa llamada y asegura haberle "hecho caso" tanto a su madre como a todos aquellos seguidores que han insistido en que fuese vista por los médicos.

La joven, que dice encontrarse "bien" y no tiene por ahora ningún síntoma, ha sido puesta en tratamiento preventivo y se le han recetado unos antibióticos. "No sabemos, pero bueno. Mejor prevenir que curar. Yo me encuentro bien, todo controlado", asegura mientras ofrece su parte médico actualizado y promete estar al tanto de cualquier síntoma por lo que pudiera pasar.

Vacaciones arruinadas

La hija de Paz Padilla disfrutaba de un maravilloso día de sol y playa en Formentera cuando, de repente, notó un doloroso bulto en la cabeza. Preocupada, tras haber comprobar su aspecto frente al espejo, decidió no contarle a nadie sobre el "lunar negro" y de aspecto "maligno" que se había descubierto. La influencer, que ha pasado toda la noche sin dormir, cuenta ahora entre risas la verdad tras este episodio que le ha quitado el sueño y por el que ha permanecido en alerta.

La joven, que parece encontrarse bien, ha sido mordida por una garrapata; parásito que ha hecho saltar todas las alarmas en España y en algunas comunidades, como la de Madrid, en dónde se ha activado el protocolo de emergencia por una ixodoideas portadora de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo.

"Me fui al baño, vi que era un lunar negro y me acojoné, cuenta convencida de que "no podía ser nada bueno". Extrañada por no habérselo notado antes, cuenta lo mucho que "le dolía" al tacto. Este síntoma, unido al color oscuro, son comunes a los melanomas y otros carcinomas de piel y pueden llevar a diagnósticos erróneos como el que se ha hecho a sí misma Anna Ferrer.