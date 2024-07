Acusan a Carmen Lomana de gordofobia después de las fuertes declaraciones contra Pilar Vidal: "Cuando me veas, ni me saludes"

Espejo Público ha vivido un momento de tensión entre dos de sus principales colaboradoras. Un anuncio de hamburguesas, protagonizado por Carmen Lomana ha sido el detonante para que Pilar Vidal sentencie a su compañera. Después de poner el anuncio, en el programa le preguntaron a Lomana con quién compartiría una hamburguesa. Después de comentar un par de personas, le tocó el turno a Pilar Vidal, a lo que contestó con una falta de respeto. "¡Bueno! Una no. Se va a comer tres… ja, ja, ja".

Este comentario no fue muy bien recibido por el resto del plató que se lo echó en cara. La propia Pilar Vidal, allí presente estalló contra su compañera por lo que había dicho queriendo hacer un comentario gracioso. "Muy bien. Muy en la línea. Es que se retrata. Carmen, eres mala persona y eres maleducada. Porque eso es de mala educación. Meterse con la fealdad y tal", señaló Vidal.

Pero la cosa no quedó ahí y la colaboradora de Antena 3 continuó atacando a su compañera por ese comentario desafortunado. "Yo podría decir que eres cabezona y no lo digo, por ejemplo. Precisamente por estas cosas es por las que no tienes amigas. Por esa y porque te has inventado una vida que nadie se cree", continuó Vidal, cada vez más cabreada por el comentario.

"Te aconsejo dos cosas: que dejes de cambiar cartelitos en las cenas y en los eventos para sentarte al lado de la gente que no te ha tocado y que dejes de llamar a mis amigos, que sabes perfectamente quienes son, porque no quieren ser tus amigos", añadió, sentenciando a Lomana con las siguientes palabras. "Cuando me veas, ni me saludes. Las burlas no las consiento ni para mí ni para nadie".

La defensa de Alfonso Arús

La incómoda situación que Carmen Lomana vivió con Bertín Osborne en la comunión de la nieta de 'El Turronero' ha estado presente en algunos de los programas de Atresmedia. La socialité contó esta semana en 'Espejo Público' que el artista no la quiso saludar en la celebración después de las críticas que le realizó en los últimos meses.

"Será un feo hacia mí, pero es un feo hacia todo el mundo porque su soberbia y su arrogancia están por encima de todo", comentó Lomana, añadiendo: "Dije, simplemente, que tendría que tener cuidado. Y si no lo tiene, pues que no ande por ahí dejando mujeres embarazadas. Es tan fácil como hacerse una vasectomía".

"Estaba con una actitud como diciendo 'No sé qué hago aquí. Me voy'. Si es que está amargado. El estar mayor no quiere decir que estés amargado", continuó, añadiendo: "Es él quien me tiene que pedir perdón a mí".

Poco después, este asunto también fue comentado por 'Aruser@s'. De hecho, el propio Alfonso Arús defendió a Bertín Osborne a raíz de las declaraciones de la colaboradora: "La frase de Lomana diciendo que Osborne iba comentando 'No sé qué hago yo aquí'... lo entiendo. Entiendo que no sepa lo que hace, ni él ni ninguno de los invitados (...) ¿Qué hacen en la fiesta de comunión de la nieta del 'Turronero'?".

"En teoría, 'El Turronero' es quien ha mediado para que él reconozca su paternidad", explicó Angie Cárdenas sobre la presencia de Bertín Osborne en este evento. "Que sí, pero la sensación de '¿Qué hago yo aquí?', es aplicable a Bertín, a Los Del Río, a Carlos Herrera, a Pipi Estrada y a María del Monte", contestó Alfonso Arús.