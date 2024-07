Bárbara Rey habla de la posibilidad de que Ángel Cristo entre en prisión: "Estás yendo muy lejos"

Hace meses que la relación de Ángel Cristo y Bárbara Rey saltó por los aires. Después de que el hijo de la vedette dinamitase todos puentes que había entre ambos con unas incendiarias declaraciones sobre la vida con la actriz y la relación con su padre, nada volvió a ser como antes.

El paso de Cristo por Supervivientes no hizo más que avivar todavía más la tensión entre ambos e incluso salpicando a su hermana, Sofía Cristo. Después de acusaciones cruzadas, Bárbara Rey daba el paso y decidía denunciar a su hijo por sus duras declaraciones en los platós.

Un rumor hasta ahora, cuando la vedette se ha pronunciado tras meses de silencio confirmando las medidas legales que ha tomado contra su hijo. Además, ha hablado de la posibilidad de que su hijo acabe en la cárcel.

"He demandado a mi hijo"

Después de meses soportando declaraciones durísimas sobre ella y Sofía Cristo, Bárbara Rey ha interpuesto ya la demanda contra su hijo. Una etapa en la que hemos visto a la vedette sufrir por todo lo que se decía de ella y de su hija que parece llegar a su fin.

Hemos podido hablar con ella y nos ha confirmado que ya ha interpuesto la demanda: "Por supuesto" y nos ha comentado que "no solamente he demandado a mi hijo, lógicamente, que se lo dije, he demandado a todos los medios que le han dado cancha para que el pudiera decir todo lo que ha dicho de mí".

Y no solo eso, "también a los colaboradores que han dicho barbaridades de mi, no tengo más que decir". De esta manera, Bárbara se muestra esperanzada de que el sufrimiento de su familia termine pronto.

Además, ha asegurado que tal y como se ha dicho, ha ido por lo civil porque no quiere verlo en la cárcel porque todavía le quiere: "hombre, no quiero que vaya a la cárcel en la vida y le quiero un montón, pero hay cosas que no hay más remedio que hacerlas".

En cuanto a si tomará la decisión de desheredarle si la sentencia es favorable, Bárbara contestaba: "Estás yendo muy lejos, cariño, que te vaya bien, que te aprecio un montón", dejando en el aire la respuesta.