Se descubre la nueva ilusión de Suescun mientras participa en Supervivientes: "Nos gustamos"

Sofía Suescun y Kiko Jiménez siguen dando qué hablar. La pareja se encuentra separada por miles de kilómetros de distancia, ella en Honduras y él en Madrid, sin embargo, lo que ahora ha salido a la luz tiene que ver con su vida en España y es que al parecer los influencers no comparten techo, al menos es lo que se deduce de las palabras de Kiko Jiménez en la última gala de Supervivientes all stars. El de Jaén hablaba abiertamente del tipo de vida que mnatiene la pareja y su convivencia.

Al parecer, la navarra comparte techo con su madre, la mismísima Maite Galdeano, mientras que Kiko Jiménez vive en una casa próxima a la de madre e hija.

Todo salía a la luz cuando Sofía se desahogaba con sus compañeros de concurso y se lanzaba a hablar de cómo ha cambiado su novio en estos 5 años de relación y los rasgos de personalidad de su madre que observa en él. Una afirmación que el influencer quiso aclarar.

Pero no solo Sofía Suescun es noticia, su hermano, Cristian también ha vuelto a dar que hablar esta vez al conocerse su nueva relación. Nada más y nada menos que Dakota Tarraga, futura cuñada de la influencer y que ha confesado que está muy ilusionada con el hermano de Sofía.

Nueva ilusión

Dakota Tárraga y Cristian Suescun han sido pillados besándose apasionadamente. Las imágenes de la exconcursante de 'Supervivientes' y del hermano de Sofía Suescun circulan desde hace varios días por redes sociales y son ya varios los medios que se han hecho eco de este salseo que hizo público La Cuernis en primera instancia. Desde Outdoor nos hemos querido poner en contacto con la exparticipante de 'Hermano Mayor', que no ha dudado en respondernos con sus primeras palabras acerca de su inesperada relación.

Amable en todo momento, Dakota no ha dudado en contestar a nuestras preguntas, eso sí, no sin antes matizar que ella no tiene " por qué dar explicaciones de su vida privada" a nadie. Pero que, "viendo lo visto" y dado que "nos habéis pillado", ha querido hacerlo para dejar claras ciertos puntos.

Sobre Cristian Suescun dice que es un chico que le "cae genial" y con el que se "ríe mucho". "Nos gustamos, lógicamente", reconoce tras salir a la luz sus apasionadas imágenes en la playa. "Llevamos unos meses viéndonos", explica mientas habla de su nueva ilusión.

Dakota no quiere poner etiquetas a lo suyo, principalmente porque "él vive en Madrid y yo en Alicante". Disfruta de la compañía de Cristian cuando puede y no duda en aprovechar al máximo el tiempo que pasa con él, tal y como se ha visto. Sin embargo, parece que - al menos por el momento -, ninguno de los dos está dispuesto a "comprometerse" y que prefieren continuar fluyendo libremente y teniendo encuentros casuales.