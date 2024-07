Marta Riesco vuelve a hablar sobre su relación con Antonio David Flores y su paso por el juzgado: "Contaría lo que me ha ocurrido".

Marta Riesco ha vivido toda una reconversión este último año desde que entrase a formar parte de 'Ni que fuéramos Shhh'. Riesco cuenta con una trayectoria extensa y que no ha sido un camino de rosas. Después de pasar por 'El programa de Ana Rosa' o 'Fiesta', ha conseguido asentarse, por el momento, en uno de los programas revelación de lo que va de año.

Riesco, natural y sin pelos en la lengua, siempre ha destacado por su forma de llevar los reportajes, con mucho desparpajo. Con el fin de la temporada de 'Ni que fuéramos Shhh' ha querido pasarse por el pódcast 'Querido Hater', presentado por Malbert y con el que ha tenido sus más y sus menos en el pasado. Uno de los momentos más tensos de la entrevista ha sido cuando le ha preguntado sobre el caso Rocío Carrasco contra Antonio David Flores.

"¿Si ella (Rocío Carrasco) te llamase y necesitase tu testimonio para un juicio, tú declararías en contra de Antonio David?", lanzó el presentador de forma directa esperando una gran respuesta. Riesco, que no quiso lanzarse de primeras, pero acabó contestando de forma sincera. "Sí, contaría lo que me ha ocurrido", confesó la reportera.

"No comparto todo lo que ha hecho ella, pero sí lo que tiene que ver en su relación con Antonio David Flores porque he vivido muchas de las cosas que ella ha contado, pero no comparto todo. Entiendo su sufrimiento, entiendo por lo que ha pasado, porque me han pasado muchas cosas que ella cuenta".

El nuevo proyecto de Marta Riesco

'Ni que fuéramos Shhh' es la última gran irrupción de la televisión nacional. Creciendo en plataformas como YouTube o Twitch y asentándose en las tardes en una cadena no tan potente como TEN, han conseguido robar gran cuota de audiencia a otros programas mayoritarios. Es por eso, que el cierre de temporada se produjo por todo lo alto y con una celebración en la que se anunciaban grandes cosas.

Entre ellas, la sorpresa saltó cuando Víctor Sandoval, junto a Marta Riesco, señalaron que participarían en el próximo Benidorm Fest. Pero no de la forma que puede pensar la mayoría, presentando o ayudando en algunos de los espectáculos. Su plan es otro y pasa por llegar a representar a España en Eurovisión. La pareja de colaboradores ha anunciado que se van a presentar como concursantes.

La clave la tiene una canción que Víctor Sandoval compuso en los años 80 con la ayuda de Nacho Cantú, uno de los integrantes de Fangoria. Como él afirma, es una canción muy pegadiza "y la letra es como ‘¿A quién le importa?’. Y os la vais a aprender todos". Toda una declaración de intenciones con la que los dos colaboradores show del programa se quieren plantar en Eurovisión.