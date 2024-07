Mediaset lanza una bomba sobre el caso Jorge Javier Vázquez: la cadena desvela el futuro del presentador.

Supervivientes, 'El diario de Jorge' y 'Hay una cosa que te quiero decir' tienen en común que, además de ser programas de Telecinco todos ellos están presentados por la misma persona. Jorge Javier Vázquez es, sin duda alguna, el mayor valor con el que cuenta Telecinco hoy en día. Su figura pasó de un día para otro de estar en lo más bajo, a despegar de nuevo en una cadena que ya es su casa.

Después de la cancelación de Salvame, el presentador vivió un proceso similar al de sus compañeros pero sin llegar a convertirse en veto. La propia cadena quiso apostar por el presentador para convertirlo en el gran rival de Pablo Motos. Cuentos Chinos fue el programa y tan rápido como llegó, se fue. El formato no convenció a la audiencia en una de las franjas más difíciles que hay.

Apartado de nuevo, Jorge Javier volvió a su zona de confort, presentando Gran Hermano DÚO y Supervivientes 2024. Dos éxitos que le han vuelto a poner en todo lo alto. Ahora, con Supervivientes All Stars, prepara el estreno de dos nuevos programas 'El diario de Jorge' y 'Hay una cosa que te quiero decir'. Una apuesta de la cadena que se ha ratificado con el comunicado que lanzó.

Y es que el contrato del presentador con Mediaset vencía en 2025 y, como todo apuntaba, no iba a tardar en pedir uno nuevo o que la cadena se sentase a negociar. Y así ha sido. "Jorge Javier Vázquez continuará presentando grandes formatos de entretenimiento en Mediaset España tras renovar el contrato de larga duración que le une al grupo de comunicación hasta julio de 2027", ha sido el mensaje de la cadena anunciando su renovación.

Nueva ilusión

Vuelve 'El diario de Jorge' a las pantallas de Telecinco. El presentador señalaba en la gala de este jueves de 'Supervivientes All Stars' estar "muy ilusionado". "Quiero que veáis conmigo esta promoción tan bonita de 'El diario de Jorge'", contaba el de Badalona. Así, este gran formato regresa por todo lo alto de 16.00h a 17.30h, a Telecinco.

"Es la mujer de mi vida. Me gustaría decírselo así, de una manera muy especial. Pero es que no sé cómo hacerlo...". Es ahí donde entrará Jorge Javier Vázquez, para ayudar a personas anónimas con historias dignas de ser contadas y sobre todo, que quieran compartirlas. "Desde entonces me ha salido todo rana. ¿A quién se lo cuento?". Pues a Jorge Javier Vázquez, quien está "deseando escuchar vuestras historias".

Los protagonistas de ‘El diario de Jorge’ relatarán en primera persona sus experiencias y vivencias con la complicidad, la empatía y la cercanía de Jorge Javier Vázquez. Muy pronto, en Telecinco