Bárbara Rey habla sobre la decisión del ingreso en prisión de su hijo: "Hay cosas que no hay más remedio que hacerlas"

Después de meses soportando declaraciones durísimas sobre ella y Sofía Cristo, Bárbara Rey ha interpuesto ya la demanda contra su hijo ángel Cristo. Una etapa en la que hemos visto a la vedette sufrir por todo lo que se decía de ella y de su hija que parece llegar a su fin.

Hemos podido hablar con ella y nos ha confirmado que ya ha interpuesto la demanda: "Por supuesto" y nos ha comentado que "no solamente he demandado a mi hijo, lógicamente, que se lo dije, he demandado a todos los medios que le han dado cancha para que el pudiera decir todo lo que ha dicho de mí".

Y no solo eso, "también a los colaboradores que han dicho barbaridades de mi, no tengo más que decir". De esta manera, Bárbara se muestra esperanzada de que el sufrimiento de su familia termine pronto.

Además, ha asegurado que tal y como se ha dicho, ha ido por lo civil porque no quiere verlo en la cárcel porque todavía le quiere: "hombre, no quiero que vaya a la cárcel en la vida y le quiero un montón, pero hay cosas que no hay más remedio que hacerlas".

En cuanto a si tomará la decisión de desheredarle si la sentencia es favorable, Bárbara contestaba: "Estás yendo muy lejos, cariño, que te vaya bien, que te aprecio un montón", dejando en el aire la respuesta.

Otros frentes abiertos

a relación de Arantxa del Sol y Ángel Cristo ha sido sin duda una de las grandes historias de la última edición de ‘Supervivientes’. Lo que en principio parecía ser una relación de amistad que venía de fuera, en pocas semanas se convertía en uno de los conflictos más sonados de la isla.Arantxa y Ángel entraban al concurso con algo de relación previa, ya que el marido de la modelo, Finito de Córdoba y Ana, la pareja de Ángel, habían mantenido una relación de amistad durante años.

Tal y como llegó a explicar la propia Ana en el plató de ‘¡De viernes!’, entre ella y el torero había existido durante años una amistad por la relación que el padre de la venezolana mantenía con el mundo del toro. Sin embargo, con los días la relación de amistad y respeto entre Arantxa y Ángel saltó por los aires y protagonizaron momentos de absoluta tensión. El propio Ángel acabaría desvelando durante una gala de ‘Supervivientes’ que en un viaje en lancha para desplazarse hasta la zona de juegos la modelo llegó a propinarle “tres puñetazos”, algo que Arantxa ha negado: “Fue una colleja”.

Ahora, tras dos meses de silencio, Arantxa del Sol se sienta en el plató de ‘¡De viernes!’ para contar qué pasó durante aquel viaje en lancha y qué fue lo que Ángel Cristo dijo sobre ella y que tan mal le sentó. Según ha contado Arantxa, tras su primera expulsión, cuando se encontró por sorpresa con Kike Calleja en la playa de los expulsados, el reportero le contó lo que el hijo de Bárbara Rey decía de ella. La modelo asegura que Kike le dijo que Ángel se refería a ella como una superviviente decepcionante que no se merecía continuar en el concurso y que era tan débil que hasta su marido tenía que llamar por teléfono para pedir que la cuidasen: “Cuando le veo en la lancha después de que me contaran lo que me contaron pues pierdo los nervios y reacciono mal. Me decía ‘tu programa está en mis manos, Finita’, me decía unas cosas que me cuesta hasta reproducirlas. Para mí fue durísimo todo esto, ha sido sin duda la mayor traición que yo he sufrido en televisión. Me arrepiento de lo que hice porque yo no soy una persona agresiva”. Arantxa del Sol también ha contado en ‘¡De viernes!’ que Blanca Manchón le confesó que Ángel, a sus espaldas, contaba detalles de la relación que su novia, Ana Herminia, había mantenido en el pasado con Finito de Córdoba: “Para mí esto fue muy desagradable, estas dos personas estaban planeando ganar dinero por los platós a costa de hablar de la presunta relación de mi marido con ella”.