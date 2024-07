Bruno, feliz ante la reciente noticia del embarazo, confirma en Reacción en cadena cómo se va a llamar el bebé: "Como tú"

Feliz y ya de más de 6 meses, Nuria, una de las concursantes del equipo ‘Tres del cole’ nos ha mostrado su tripita de embarazada y nos ha contado que espera a un niño al que va a llamar Bruno, por su rival de los Mozos de Arousa de Reacción en cadena. Los ojos del concursante gallego se han llenado de emoción y nos han regalado un momento irrepetible.

Al saber que Nuria iba a traer al mundo a un pequeño Brunito, le ha preguntado que si le gustaba que la tocaran la barriguita y ella le ha soltado un “Sí, me encanta”, por lo que ha aprovechado para que Bruno se animara a tocarle la barriguita y le contagiara al pequeño de su suerte.

Al concursante de los Mozos de Arousa se le han llenado los ojos de emoción porque no se había visto así nunca y no ha dudado en acercarse a tocarle la tripita. Nos ha regalado un momento precioso, en el que el gallego ha querido saber de cuánto tiempo estaba y le ha deseado toda la suerte del mundo.

Violeta, Jona y Nuria son tres amigos que conforman el equipo de aspirantes 'Tres del cole' y vienen al concurso dispuestos a enfrentarse a los insuperables 'Mozos de Arousa', que acumulan ya 2.114.176 euros.

A un fallo de la derrota

Una tarde más, las cosas se han complicado para los Mozos de Arousa. En esta ocasión, se han enfrentado al equipo de ‘Los cabezas ovalada’ y han visto como un par de fallos hacía temblar su hegemonía en ‘Reacción en cadena’.

En un segundo todo puede cambiar en ‘Reacción en cadena’ y los Mozos de Arousa lo saben. Han jugado su prueba estrella sabiendo que no lo tenían nada fácil y han respirado tranquilos al superar los 8 aciertos de sus rivales, pero no ha sido suficiente. Superar los ocho aciertos del equipo ‘Los cabezas ovaladas’ no era sencillo, pero cuando han llegado a los 10 aciertos, los Mozos han visto como que la cosa se les comenzaba a complicar y sus aciertos comenzaban a disminuir peligrosamente al mismo tiempo que el equipo rival veía como su sueño de hacer un viaje juntos en furgoneta se podía convertir en una realidad.

Con solo 15 segundos en el marcador, los Mozos se han quedado con 9 aciertos y tenían que guardar silencio para no jugarse un nuevo fallo y por tanto llegar al empate. Han respirado tranquilos cuando se ha agotado el tiempo y han superado al equipo rival por solo un acierto, pero han vivido un momento lleno de tensión y nervios.