Duro adiós en la familia de Terelu Campos y Carmen Borrego: las hermanas comparten el dolor en redes sociales

La familia Campos no ha dejado de acaparar titulares en los últimos meses. Terelu y Carmen Borrego se han convertido en las grandes protagonistas de las tertulias televisivas por

los conflictos familiare

s en los que se han visto envueltas.

Carmen Borrego continúa inmersa en una guerra con su hijo después de que este y su excuñada protagonizaran la portada de una revista en la que ponían verde a toda la familia. Por su parte Terelu Campos ha tenido que enfrentarse al reciente embarazo de su hija Alejandra con Carlo Costanzia del que no se ha parado de hablar en las últimas semanas.

Al margen de los conflictos familiares, tanto Terelu Campos como Carmen Borrego han utilizado sus redes sociales para recordar a dos personas muy importantes en su vida y que ya no las acompañan.

La mayor de las Campos quiso homenajear a su gran amiga Mila Ximénez cuando se cumplen tres años de su muerte.

"Ella forma parte de mi vida todos los días y solo los que me conocen de verdad saben que la llevo conmigo desde que me levanto...", escribió en su perfil de Instagram. "Amiga que 3 años tan difíciles!! Pero sé que me ayudarás!! Te quiero for ever".

Unos días antes del aniversario por la muerte de Mila Ximénez, Terelu lloraba también el primer cumpleaños sin María Teresa Campos. La colaboradora también quiso recordar a su madre con un bonito homenaje y una recopilación de fotos de algunos cumpleaños juntas.

"Primer cumpleaños sin ti. Que poco te gustaba que te pusiéramos las velas con los años que cumplías...Casi siempre una. En el último pudimos ponerlas y al menos conservamos esa imagen contigo. Feliz Cumple mami...el más triste de mi vida", escribió.

Carmen también se acordó de su madre en el primer cumpleaños en el que no pueden soplar las velas juntas. "Felicidades mamá. Todo sin ti es más duro, pero siempre estás presente en mi vida. Te quiero", escribía ella.