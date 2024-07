Ya hay ganador: filtran por error quién será el ganador de Supervivientes All Stars

Después de la última expulsión de esta edición de 'Supervivientes All Stars' con la que Logan Sampedro decía adiós al concurso, llegaba el último juego de líder en el que solo uno de los concursantes iba a conseguir el salvoconducto para evitar la primera expulsión de la gran final y llegar al podio del programa.

Pero no todos iban a llegar a disputar este último juego de líder, primero iban a enfrentarse el juego de pre-líder y, tan solo los dos concursantes que más aguantasen en esta prueba pasaban directamente al último juego de líder de 'SV All Stars'. "Obtener este collar de líder será fundamental para la gran final que viviremos en Honduras este domingo", les avisaba Laura Madrueño y, tras esto, daba la señal para comenzar.

Lucha por el liderazgo

Sofía Suescun y Alejandro Nieto ganaban el juego pre-líder y pasaban a la prueba final en una emocionante y complicada lucha contra sus compañeros, siendo ella la última en quedar colgada de la cuerda, por lo que iba a tener un privilegio muy especial en la playa. Por tanto, ambos se iban a jugar este último e importante collar en un duelo en el que el equilibrio, la fuerza mental y física iban a estar presentes y donde el uno al otro no se lo iban a poner nada fácil.

Pero, tras pasar los ocho minutos, Alejandro Nieto caía de la estructura y Sofía Suescun se hacía con el ansiado último collar de líder. Algo que hacía que el gaditano mostrase un tremendo enfado, siendo la otra cara de la moneda una gran felicidad por parte de Sofía. "Estoy muy cabreado, como una mona. No me entraban los pies y me he caído, a estas alturas me da rabia", entonaba Alejandro, pero daba la enhorabuena a Sofía por su victoria, que protagonizaba también un cómico momento al referirse a la gran destreza de su compañera con los pies: "Parece que tiene unas pinzas".

Laura Madrueño le entregaba el collar de líder a Sofía, que se mostraba muy orgullosa y feliz de haberlo conseguido: "Para mí esto es un regalo, me doy por satisfecha. Por toda la gente que me ha salvado, por todas las mujeres de España". Y, tras esto, la presentadora les desvelaba la importancia y lo que significaba haber ganado este collar: "Te otorga la inmunidad y, por lo tanto, Sofía Suescun eres la única finalista que no llegas a la final nominada, por tanto no te enfrentas al primer televoto que viviremos este domingo aquí en Honduras".

Encuesta para decidir el ganador

11.000 usuarios de la red social X han votado para determinar quién será su ganador.

A través de una encuesta que da como clara vencedora a Sofía Suescun con un 62% de los votos, seguida de Marta Peñate, con un 31%, Alejandro Nieto, con un 5% y Jorge Pérez, en último lugar, con solo un 2%. Un resultado aplastante del que muchos dudan ya que otros piensan que será Jorge Pérez el ganador. La polémica está servida una vez más.