Máxima alerta de la Policía Nacional por lo que está pasando con los perros en los parques de España: vigila esto antes de sacar a tu mascota.

El verano es la época favorita para muchas personas. El sol, el calor, la playa y los paseos interminables con buena temperatura son algo impagable. España, es uno de esos países en los que, dentro de la normalidad, el clima asciende de forma notable en las épocas estibales. Y lo que de normal es una rutina aburrida y triste, rápidamente se convierte en un motivo para salir a la calle.

Las personas con mascotas también lo agradecen. No es lo mismo sacar a tu perro de paseo con paraguas y gabardina, que hacerlo en manga corta y sin estar preocupado porque tu compañero llegue a casa empapado. Pero el verano también tiene sus riesgos y la policía ha querido alertar sobre una problemática que, normalmente, no se tiene en cuenta a la hora de pensar en los perros.

En los días de extremo calor, habituales en gran parte del territorio nacional, el ambiente puede alcanzar más de 40º, una situación insostenible, pero es que el suelo puede aumentar esta temperatura de forma exponencial. Esto significa que, si no se está pendiente, podemos exponer a las mascotas a quemaduras por tocar superficies que están ardiendo. Para ello, la policía ha querido dar un consejo para decidir si tu perro puede pasear o no.

El consejo es tan fácil de seguir como comprobar si, después de caminar unos minutos, la parte inferior de la pata del perro está muy caliente. Para ello solo hay que poner el reverso sobre tu mano y si no se aguanta más de 5 segundos el riesgo de quemadura es alto. "Fácil, rápido y necesario" como señala el Cuerpo Nacional de Policía.

Estafas por el teléfono

Las estafas a través de redes sociales son cada día más abundantes. Y no solo crecen en número sino también en elaboración. Los expertos en ciberdelitos detectan un mayor grado de sofisticación en los bulos que circulan a través de Whatsapp para hacer picar el anzuelo a los usuarios y saquear sus cuentas. Hace tan solo unos días, la Policía alertaba de una estafa que corría como la pólvora por la aplicación de mensajería instantánea y que implicaba a Bizzum.

En esta ocasión es la Oficina de Seguridad del Internauta pone el aviso en una campaña de correos electrónicos en los que suplanta la identidad de WhatsApp. Simula una copia de seguridad de las conversaciones en la aplicación y el histórico de llamadas. El mensaje incluye un enlace que descarga un virus en el dispositivo. Para que el dispositivo se infecte, advierte, el usuario debe recibir el correo, pinchar en el enlace y ejecutar el archivo que se descarga. La Oficina de Seguridad del Internauta ha avisado de que se ha detectado en los últimos días una campaña de correos electrónicos en los que se suplanta la identidad de WhatsApp.

En el mensaje se incluye un enlace que descarga un troyano en el dispositivo. El email simula ser una copia de seguridad de las conversaciones de WhatsApp y el histórico de llamadas y se insta al usuario a pulsar sobre el enlace para descargarlo.

La Oficina de Seguridad del Internauta asegura que si el usuario ha recibido el email pero no ha ejecutado el archivo descargado posiblemente su dispositivo no se habrá infectado. “Lo único que debes hacer es eliminar el archivo que encontrarás en la carpeta de descargas. También deberás enviar a la papelera el correo que has recibido”, apunta.

“Si has descargado y ejecutado el archivo malicioso, es posible que tu dispositivo se haya infectado. Para proteger tu dispositivo, debes escanearlo con un antivirus actualizado o seguir los pasos que encontrarás en la sección desinfección de dispositivos”, apunta.

El organismo recuerda a los usuarios que, en caso de duda sobre la legitimidad de un correo, no deben pulsar sobre ningún enlace, ni descargar ningún archivo adjunto. “Para comprobar la veracidad, puedes ponerte en contacto con la empresa o el servicio que supuestamente te ha enviado el correo, siempre a través de sus canales oficiales de atención al cliente”, apunta.