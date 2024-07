Adara Molinero sentencia a Bosco Martínez-Bordiú: "Que se limite a opinar del concurso"

El culebrón entre Adara Molinero y Bosco Martínez-Bordiú parece que sigue dejando de que hablar y más cuando la propia exfinalista de Supervivientes y Gran Hermano DÚO se ha dirigido de forma directa a su compañero. Después de que el sobrino de Pocholo y la hija de Elena Rodríguez estuviesen en Supervivientes 2023, mantuvieron una intensa pero corta relación de amor que se terminó de forma amistosa.

Más de un año después, la herida en Bosco parece que sigue abierta ya que durante el concurso, e incluso después, Bosco no ha dejado de hacer comentarios y referencias hacia Adara. Al principio, pese a tener novio, la de Alcobendas era uno de los pilares para el sobrino de Pocholo. Sin embargo, la estancia de Adara fue corta y el concurso de Bosco parece que dejó de tener sentido.

La insistencia ha llegado hasta tal punto que, incluso con Bosco fuera del concurso, Adara ha querido poner punto final. "Estoy bastante cansada con el tema Bosco. Me gustaría que se acabara por respeto a mí y a mi pareja. Dentro y fuera de plató (y no recibir mensajes privados por su parte) que se limite a opinar del concurso y no a hablar de mí", ha opinado en su cuenta de X, cerrando todo tipo de polémica o especulación.

Las palabras del padre de Adara

Adara Molinero y su padre Jesús, hace tiempo que permanecen distanciados. Desde que saliera a la luz el apoyo que este ha mostrado siempre al ex de la influencer, Hugo Sierra, padre del único hijo de la madrileña, la joven rompía relaciones con su progenitor, muy activo en redes sociales.

Precisamente han sido las redes sociales el medio elegido por Jesús Molinero para dar a concer a sus seguidores el cambio físico que ha experimentado en los últimos meses. Y es que, tras una temporada sin dejarse ver, el exmarido de Elena Rodríguez ha presumido de un físico esculpido en el gimnasio y que ha despertado todo tipo de comentarios en Twitter.

Pero este comentado video también ha recibido otro tipo de mensajes a demás de halagos. Muchos han criticado que el padre de la influencer haya decidido aparece en sus redes con un filtro e incluso, han insinuado que su cambio físico podría deberse al uso de anabolizantes.

Ante estas acusaciones, Jesús Molinero no ha tardado en contestar, confesando a la vez la enfermedad crónica que padece.