Adiós a la polémica pareja de famosos tras un año casados: se separan al llegar a España

Hace unas semanas Tamara Falcó e Íñigo Onieva celebraban su primer aniversario de bodas. Una fecha señalada en el calendario que quedará en el recuerdo no solo para los dos tortolitos sino para la prensa social de este país, ya que se paralizó todo para vivir el gran momento que vivía la Marquesa de Griñón.

Los dos tortolitos aprovecharon esta fecha para hacer una escapada romántica a París y recientemente han viajado hasta Barcelona. Un viaje express que desconocemos el motivo, pero en el que volvieron a hacer de las suyas para despistar a la prensa.

Tamara e Íñigo se dejaban ver abandonando la ciudad condal tras pasar unas horas allí y lo hacían presumiendo de complicidad y agarrados de la mano por las instalaciones del aeropuerto.

En completo silencio sobre cómo ha sido la celebración de su primer aniversario de bodas, la pareja lució la mejor de sus sonrisas como muestra del buen momento que están viviendo... y es que a pesar de que nadie apostaba por su matrimonio, los dos tortolitos siguen exprimiendo al máximo la ilusión de los primeros años.

María González Falcó

Horas más tarde, la hija de Isabel Preysler aterrizaba en el aeropuerto de Madrid por la zona premium, separándose de su marido que lo hacía junto al resto de pasajeros. A pesar de haber disfrutado de un aniversario de bodas de lo más romántico, la pareja prefería llegar a la capital por separado.

Una estrategia que ya hemos vivido en más de una ocasión. Íñigo abandonaba el aeropuerto de Madrid por la zona habitual de pasajeros y lo hacía mientras hablaba con su mujer por teléfono, que le explicaba dónde encontrarse.

A pesar de la felicidad de la que han disfrutado en el viaje a París en el que han celebrado su primer aniversario de bodas, la pareja prefería llegar a Madrid por separado para luego encontrarse en el interior de un vehículo con los cristales tintados.

Crisis de pareja

Tamara Falcó ha dedicado unas bonitas palabras a su marido, Íñigo Onieva en su primer aniversario. Todo parece idílico pero una persona allegada a la marquesa ha desvelado cuál sería la verdadera situación de la pareja.

Uno de los actos que ha hecho saltar las alarmas o, al menos, ha causado cierto revuelo ha sido que Iñigo Onieva no ha compartido el post de su aniversario. Lo que sí hizo el empresario fue responder al mensaje de Tamara y publicar un stories promocionando su restaurante.

En el mensaje a su esposa el texto decía: “Love you mi amor! Ha pasado volando! Por muchos años más no, por todos nuestros años juntos”.

Una persona cercana a la aristócrata se ha puesto en contacto con ‘Espejo Público’ para contar la situación real de la pareja. “Personas de su entorno nos hablan de que la felicidad no es tanta y que, además, algunos esperan incluso que no lleguen al segundo aniversario” afirma Gema López. “Soy una persona muy cercana al entorno de Tamara Falcó y ahora que se está celebrando el primer aniversario puedo contar que sus amigas están desesperadas. Se han dado cuenta de cómo está Tamara, se ha ido separando de sus amigas, dejando llevar y siguen sin fiarse de Iñigo. Están deseando que sea feliz, esto está claro, pero lo que no está claro es que lo sea por más que suban fotitos a Instagram, que si cenas, que si viajes... En fin” dice la fuente que contactó con el programa.