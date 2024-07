Ana María Aldón deja la televisión y Telecinco: su trabajo fuera de los platós con márgenes de hasta el 200%

Ana María Aldón presume de nueva faceta a través de redes sociales, donde deja claro que lo suyo es la moda y que, frente a la televisión, se ha convertido en su plan B. Y es que la colaboradora estudió diseño y ahora vende ropa a través de su web y protagoniza divertidos vídeos y directos en Instagram. Pero ¿De dónde obtiene su ropa? ¿Qué margen de beneficios tiene?

Cada día, Ana María nos muestra prendas con mucho brillos, llenos de color y de todo tipo de diseños, muchos inspirados en otros muy conocidos. Sus ventas son a través de su web y, en algunas ocasiones, los precios no son muy asequibles y es que ella misma decía llevar un vestido con perforaciones de 109 euros.

Parece que Ana María ha encontrado aquí su plan B pero ¿De dónde procede la ropa? El equipo de investigación de 'Así es la vida' ha descubierto que la colaboradora compra sus prendas en el polígono Cobo Calleja en Fuenlabrada, el que es el mayor centro de venta de artículos de origen chino de toda Europa.

Esto le permitiría comprar gran parte de sus artículos con unos márgenes muy amplios, en algunas ocasiones, hasta un 200% más caros que su precio original como el vestido que mostraba.

Hay camisetas que compra por unos diez euros y que vende por casi 30 o vaqueros que cuestan 11 euros pero vende por 30. Los trabajadores de Cobo Calleja incluso identificaban las prendas que el equipo les mostraba en la web de Ana María.

Lejos de la televisión

Hace tiempo que Ana María Aldón no aparece por los prgramas de Telecinco, La ex de Ortega Cano ha pasado de ser un rostro habitual de la cadena a caer en el cajópn de los olvidados. En una de sus últimas apariciones, la diseñadora debía dar explicaciones sobre su situación económica. Lo hizo en Fiesta, programa en el que colaboraba cada fin de semana. La ex de Ortega Cano negaba todas las acusaciones: ''No me voy a defender de esto, nadie me regala mensualmente absolutamente nada. No he hablado nunca del convenio regulador, no lo voy a hacer, esto que están diciendo es mentira, no recibo dinero de nadie mensualmente, la hipoteca la pago yo cada mes, no me la paga nadie. Si te refieres a una pensión de alimentos, no es ningún regalo''.

''Los progenitores sabemos cómo tenemos que cuidar a nuestra familia, no hace falta que venga nadie a decirnos cómo tenemos que hacerlo. Lo hacemos como queremos, mala praxis en ningún momento hay y con esto ya digo bastante, un padrazo y una madraza. Somos tres adultos cuidando lo que más queremos y protegiéndoles de personas como tú, si hay alguien que se aprovecha eres tú, yo no me aprovecho de nada''.

Por otro lado, Ana María explicaba que ''renunció'' a la pensión compensatoria y se ha dirigido al periodista: ''No hace falta que vengas tú a cuidar, no has parido ni has criado ni estás educando a ninguna persona así que mantente al margen y nos vemos donde tengamos que vernos, ya sabes por dónde voy''.