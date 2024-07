Ángel Cristo estalla ante los rumores de infidelidad de su pareja y amenaza a Finito de Córdoba: "Torero contra domador".

La entrevista de Ana Herminia en ¡De viernes! ha levantado toda una serie de especulaciones sobre su matrimonio con Ángel Cristo y la supuesta relación intima que mantuvo con Finito de Córdoba. Ambos siempre han explicado que son amigos desde hace tiempo, negando cualquier tipo de romance. Sin embargo, Ana Illas ha confesado que tuvieron un encuentro meses antes de casarse.

Y es que parece ser que Finito sabía que Ángel Cristo conocía la existencia de ese pasado. La participación de el hijo de Bárbara Rey junto a Arantxa del Sol, mujer del torero, podría haber supuesto toda una crisis. "Finito le dijo a Ana que si yo había contado algo en la isla, que me iba a pegar dos guantazos, o tres, que me iba a reventar la boca, pues muy bien, torero contra domador".

"Yo le quiero decir que a ver si tiene el valor que no tiene para entrar a matar y me lo dice a la cara. Mírame a lo ojos, estoy muy calentito porque estoy viendo a mi mujer sufrir. Y si quiere denunciarnos, que nos denuncie".

Las declaraciones

La pasada noche, '¡De viernes!' volvió a recibir a Arantxa del Sol. La exconcursante de 'Supervivientes 2024' acudió al programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona para zanjar todos los asuntos pendientes con Ángel Cristo.

Su paso por '¡De viernes!', supone el regreso de la presentadora a los platós de Mediaset tras haber sido vetada por la agresión física que le propinó al hijo de Bárbara Rey. Durante su visita, Santi Acosta tuvo que intervenir en más de una ocasión para que Arantxa del Sol bajase el tono de sus palabras, recibiendo varios zascas del presentador.

"Yo ya lo conté, ya he dicho lo que tenía que decir y me ha costado muy caro. Allí ha habido agresiones verbales de todo tipo. Este tema me parece increíble, yo ya lo he contado, ¿lo vuelvo a decir?", se preguntaba Arantxa del Sol. "Aquí se ha dicho incluso que soy una víctima, lo ha dicho él, y al único al que se le ha castigado ha sido a mí", lamentaba la exsuperviviente.

En ese momento, Santi Acosta intervino para dejar claras las cosas a la invitada: "La única que ha agredido eres tú. Es siempre mucho más grave una agresión física que una verbal, que es una provocación". Pese a todo, Arantxa del Sol continuó justificando sus actos: "Todo lo que ocurre yo sé lo transmito al equipo y nadie me hace caso. Me subo a la lancha muy enfadada. Ya no sé si le di con el puño cerrado o abierto".

De nuevo, Santi Acosta paraba los pies a la presentadora, que tenía intenciones de quitar peso a lo sucedido: "Esas agresiones verbales que se han producido, que se han intentado resolver en el concurso, es lo que pasa en un reality. Pero en ninguna llegamos a la agresión física", asegura el conductor de '¡De viernes!'.

"Allí se dicen cosas muy fuertes, algunas que salen en cámaras y otras que no, porque no se está grabando todo el día. A mí me gustaría que todo lo que se ha dicho se aclarara y eso no os ha importado", sentenciaba Arantxa del Sol, muy molesta por el tono de la entrevista.