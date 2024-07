Bombazo sobre la relación entre Ana Herminia y Finito de Córdoba: se confirma un encuentro íntimo entre ambos.

Ana Herminia volvió a pisar un plató de televisión para desvelar nuevas informaciones sobre su relación con Finito de Córdoba. Después de negar en infinidad de ocasiones haber tenido algo más que una amistad con el torero, la pareja de Ángel Cristo ha cambiado de opinión. Y es que Ana Herminia ha confesado haber tenido una relación íntima con Finito de Córdoba.

Y no solo eso, Ana Herminia aseguro, primero de todo, que no conocía la relación entre Finito de Córdoba y Arantxa del Sol cuando ella estuvo con el torero, pero por las fechas parece que incluso se llegaron a solapar. "Yo no sabía nada, no había los móviles, le llamaba desde la cabina de teléfono", confesó Ana Illas, defendiéndose sobre que la infidelidad del diestro fuese consentida por ella.

Ese encuentro fue el último que tuvieron ya que, luego, Ana Herminia se fue a Venezuela y no supo nada más de Finito. "Yo estoy con el ese día, me regreso a Venezuela y ya no me atienden más el teléfono. Yo me entero a los dos meses por la televisión (de la boda). No me atendió el teléfono nunca más, desapareció hasta 20 días después de casarse porque me busca en Venezuela".

Los problemas de Arantxa del Sol

Supervivientes no ha supuesto un paso al frente en la vida de Arantxa del Sol, sino todo lo contrario. Después de tener gran fama en los 90 y principios de los 2000 con apariciones en programas de éxito, la canguesa ha estado más apartada de la vida pública. Junto a su marido, Finito de Córdoba, consiguió montar una familia con dos hijos y una estabilidad sentimental y económica.

Sin embargo, Arantxa del Sol decidió asumir el reto de participar en Supervivientes. Con unas primeras galas discretas, su figura empezó a ganar importancia cuando se distanció de Ángel Cristo. El cisma fue definitivo y se llegó a decir que la asturiana llegó a golpear al hijo de Bárbara Rey. Meses después del fin del concurso, las consecuencias siguen afectando a una Arantxa que ha visto como su vida ha dado un giro radical.

"Se han dicho muchas falsedades", fueron las declaraciones de la canguesa que ha visto como se tambaleaba su matrimonio. La unión que mantiene con el torero, fortalecida durante años, ha sido la clave para no desistir, aunque ha confesado que en ocasiones mantienen diferencias. La familia y amigos, que también han sufrido las consecuencias de esta exposición, han sido la clave para salir a flote.