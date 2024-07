El espectacular cambio físico de Jesús Vázquez casi a los 60 años tras ser cancelado en Telecinco

Cambios en la parrilla de Telecinco. Estas semanas están siendo de novedades y vértigos en la cadena de Mediaset. Historias extraordinarias y sorprendentes, narradas en primera persona por sus protagonistas anónimos y por aquellos que mejor las conocen y transmitidas de un modo innovador a través de modernas herramientas narrativas y recursos visuales y escenográficos en un plató multifuncional: así es ‘El Diario de Jorge’, nuevo formato producido por Mediaset España en colaboración con Boomerang TV que llegará el próximo 29 de julio, a partir de las 15:45 horas, a las tardes de lunes a viernes de Telecinco con Jorge Javier Vázquez al frente.

Cada uno de los protagonistas del nuevo espacio de Telecinco completará cada tarde una página de ‘El Diario de Jorge’ relatando sus historias divertidas, tiernas, curiosas o emotivas, pero todas con un denominador común: no dejarán indiferente a nadie.

Y a esta llegada se suma el adiós de Así es la vida. Sandra Barneda y César Muñoz despedían al programa muy emocionados, dando las gracias y dedicándose unas palabras muy emocionantes que han terminado con un gran abrazo.

"Ha sido fantástico compartir esta experiencia con vosotros", decía César, que echaba la vista atrás para decir algo a quienes le propusieron presentar el espacio: "Quiero dar las gracias por confiar en una persona desconocida. Es mi primer proyecto a nivel nacional y estoy súper contento y feliz de haberlo compartido con vosotros". El presentador recordaba esa llamada que le cambió la vida y le dedicaba unas palabras muy especiales a Sandra Barneda: "Mi compañera de lucha, has sido lo mejor que me he llevado de este año, muchas veces he tenido síndrome del impostor, de por qué estás aquí y ella siempre me ha dado la manita y me ha dicho 'tira, puedes, que a veces los sueños se cumplen". Muy emocionada, Sandra respondía con un "¡Ay, ay!" y abrazaba a su compañero: "¡Qué difícil! ¿Eh? Nos da mucha pena pero la vida gira, cuando se cierra una puerta, se abre otra y que nos lo hemos pasado muy bien".

"Es un programa que a mí me pilló en shock", confesaba la presentadora, que daba las gracias a quienes han confiado en ellos y decía: "Llegamos después de un programa muy grande que se tiró 14 años con muchas muchas críticas injustas, nosotros siempre hemos puesto una sonrisa".

El regreso de Jesús Vázquez

Y dentro de estas novedades en el verano hay que sumar la vuelta de Jesús Vázquez, aunque no de la forma que gustaría a sus seguidores. El presentador gallego regresará a la pequeña pantalla el lunes 29 de julio a las 22:00 horas, justo antes de que comience la película La guerra del mañana. Cabe recordad que este espacio se dejó de emitir el pasado mes de abril y su continuidad quedó en el aire. Cuatro meses después vuelve a Telecinco con entregas repetidas.

Jesús Vázquez es uno de los profesionales más queridos por el público y un auténtico todoterreno en concursos y realitys.

Parece mentira que tenga 58 años dado que su envidiable estado físico aparenta mucho menos. Y es que Jesús Vázquez se cuida y, además, presume de abdominales en sus redes sociales. -