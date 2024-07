Cada cuánto hay que lavar el cepillo de dientes y el secreto para que esté como nuevo

Cuidar la higiene personal es sumamente importante porque sólo así podemos mantenernos limpios y alejados de las bacterias que pueden traernos dolencias y enfermedades. Los dientes, por ejemplo, son un elemento que hay que mantener siempre en su mejor estado porque basta un poco para que aparezcan dolencias. La forma de limpiarlos es utilizar un cepillo de dientes y pasta dentífrica todos los días.

Sin embargo, muchas personas subestiman el hecho de que el cepillo de dientes también debe limpiarse. Limpiar el cepillo de dientes es esencial para no limpiarse los dientes con algo sucio y lleno de bacterias. Aunque no las veamos, pueden estar ahí. Por eso es absolutamente necesario intervenir y hacerlo de la manera correcta.

A continuación veremos cómo limpiar el cepillo de dientes y cada cuánto tiempo. Recuerde desde el principio que el cepillo de dientes es una herramienta absolutamente personal y no debe intercambiarse ni regalarse a nadie.

Cómo hacerlo bien

A menudo, antes de cepillarnos los dientes, o bien pasamos el cepillo por agua corriente del grifo y luego echamos pasta de dientes, o bien realizamos las dos acciones a la inversa. Debes saber que el agua sola no basta para eliminar las bacterias que puedan haberse formado en las cerdas del cepillo de dientes. Por eso, lo mejor es meter el cepillo de dientes en un vaso con agua y un poco de bicarbonato. Debes dejarlo durante al menos una hora y después enjuagarlo bien bajo el grifo. O bien, otra forma muy eficaz es la siguiente: poner el cepillo de dientes en un vaso con agua y enjuague bucal que contenga alcohol y mentol.

Esta limpieza del cepillo de dientes debe hacerse al menos una vez a la semana, pero esto no es suficiente. Hay que recordar, y esto es lo que nos dicen los expertos, que hay que cambiar el cepillo de dientes a menudo. Algunos recomiendan hacerlo cada tres meses, pero es mucho mejor acortar este tiempo. Luego, como hemos dicho antes, el cepillo de dientes no debe darse a otras personas porque es un instrumento personal. Por último, recuerda no guardarlo en un espacio cerrado, porque en estas condiciones es más fácil que se formen moho, bacterias y gérmenes.

Siguiendo estas pautas tendremos un cepillo limpio y eficaz para limpiar nuestros dientes sin riesgo de infecciones o enfermedades. Intenta seguirlas.