Jorge Pérez, muy sincero al ganar Supervivientes All stars: "El cariño de la gente que ha confiado en mí, ha apostado en mí y me ha regalado su tiempo y su cariño''

Los concursantes de 'Supervivientes All Stars' se encuentran ya en la recta final del reality más duro de la televisión. Tras la expulsión de Logan Sampedro en la semifinal del concurso, Sofía, Jorge, Marta y Alejandro esperan ansiosos la llegada del domingo, cuando se celebrará la gran final y se conocerá al ganador de esta edición.

Pero antes de la gran final, la web del programa comparte en exclusiva los ya imperdibles pergaminos, unos vídeos en los que los supervivientes explican en primera persona algunas de las cuestiones que nos intrigan, en este caso, los supervivientes deben responder a la gran pregunta: ''Si ganaras 'Supervivientes All Stars', ¿qué supondría para ti?''. Sofía Suescun confiesa que, para ella, ganar ‘Supervivientes All Stars’ supondría un ‘’super reto’’ y un ‘’triplete’’. Además, se lo agradece a la audiencia: ‘’Un regalo vuestro por haberlo hecho realidad, por haberme ayudado, apoyado en esos momentos en los que he estado perdida, os lo dedicaría a todos vosotros. Para mí sería el triunfo de los triunfos’’.

Para Marta Peñate, alzarse con la victoria de 'Supervivientes All Stars' supondría ''acabar con su racha de perdedora'': ''Supondría romper esa racha, y por supuesto, un orgullo porque me haría ilusión, es la primera vez que me haría ilusión algo''.

A Alejandro Nieto le ha costado un poco dar con la respuesta, pero finalmente ha desvelado lo que supondría ganar el concurso: ''Significaría que soy uno de los mejores supervivientes que ha pasado en los 20 años de 'Supervivientes'. Es un reconocimiento de donde vengo'', y agradece a sus padres que le hayan inculcado los valores que le han hecho ser quien es.

Jorge Pérez ha admitido que ganar el concurso sería ''la guinda del pastel'' y se ha mostrado muy orgulloso del concurso que ha llevado a cabo: ''Me he superado, he ido a más, a pesar de las lesiones. Estoy super contento con el concurso que he hecho. Obviamente hay una compensación económica, pero más allá de eso, sería sentir el cariño de la gente que ha confiado en mí, ha apostado en mí y me ha regalado su tiempo y su cariño''.

El éxito de Suescun

Sofía Suescun y Alejandro Nieto ganaban el juego pre-líder y pasaban a la prueba final en una emocionante y complicada lucha contra sus compañeros, siendo ella la última en quedar colgada de la cuerda, por lo que iba a tener un privilegio muy especial en la playa. Por tanto, ambos se iban a jugar este último e importante collar en un duelo en el que el equilibrio, la fuerza mental y física iban a estar presentes y donde el uno al otro no se lo iban a poner nada fácil.

Pero, tras pasar los ocho minutos, Alejandro Nieto caía de la estructura y Sofía Suescun se hacía con el ansiado último collar de líder. Algo que hacía que el gaditano mostrase un tremendo enfado, siendo la otra cara de la moneda una gran felicidad por parte de Sofía. "Estoy muy cabreado, como una mona. No me entraban los pies y me he caído, a estas alturas me da rabia", entonaba Alejandro, pero daba la enhorabuena a Sofía por su victoria, que protagonizaba también un cómico momento al referirse a la gran destreza de su compañera con los pies: "Parece que tiene unas pinzas".

Laura Madrueño le entregaba el collar de líder a Sofía, que se mostraba muy orgullosa y feliz de haberlo conseguido: "Para mí esto es un regalo, me doy por satisfecha. Por toda la gente que me ha salvado, por todas las mujeres de España". Y, tras esto, la presentadora les desvelaba la importancia y lo que significaba haber ganado este collar: "Te otorga la inmunidad y, por lo tanto, Sofía Suescun eres la única finalista que no llegas a la final nominada, por tanto no te enfrentas al primer televoto que viviremos este domingo aquí en Honduras".