Lavar la ropa del derecho o del revés en la lavadora: expertos en limpieza aclaran cómo hay ponerla (y la razón es muy lógica)

La lavadora es un electrodoméstico que ha visto la luz en muchos hogares. La forma de introducir la ropa en la lavadora influye directamente en su durabilidad. Es más, también puede afectar al aspecto de la ropa. Muchos fabricantes dan instrucciones de lavado.

Debido a los tejidos, colores, estampados y diversos elementos decorativos que puede contener la ropa, la industria textil proporciona una serie de informaciones que es importante seguir con atención. Algunas marcas incluso recomiendan que la ropa se ponga en la lavadora de una manera específica. Sin embargo, a menudo surge la duda de si la ropa debe lavarse del derecho o del revés, y los expertos recomiendan lavarla del revés para proteger los tejidos y los colores. La razón es que cuando la ropa se lava del derecho, el roce con otras prendas y el propio movimiento de la lavadora pueden desgastar la superficie visible del tejido.

Consejos para lavar bien la ropa

Esto puede provocar la pérdida de color y el debilitamiento de las fibras. De hecho, la exposición directa al agua y el movimiento de la lavadora son los que hacen que sea preferible lavar la ropa del revés, para proteger los colores. Esta técnica también ayuda a proteger los tejidos delicados del roce excesivo. Esto puede reducir el desgaste y alargar la vida de la prenda. Por otro lado, es importante no sobrecargar la lavadora. Este es un punto muy importante a tener en cuenta. Puede dificultar el correcto lavado de la ropa, y una lavadora con demasiada ropa dentro aumenta el riesgo de arrugas permanentes.

También es aconsejable utilizar la temperatura del agua recomendada para cada tipo de tejido. Aunque puede haber algunas excepciones, dependiendo del tipo de tejido y de lo sucia que esté la prenda, en general es mejor lavar la ropa del revés. Así se preserva tanto la calidad como el aspecto de las prendas. No sobrecargues la lavadora Pero eso no es todo. Si tienes ropa con pedrería, por ejemplo, puedes estar segura de que la calidad se mantendrá. Por otro lado, es probable que estos strass y lentejuelas se desprendan si no le das la vuelta a tu ropa.

Cuanto menos se sobrecargue la lavadora, mejor será el resultado del lavado. Los expertos recomiendan lavar con cargas pequeñas. Es importante recordar que la ropa necesita espacio suficiente para girar libremente. Y eso facilita la limpieza. Es un consejo muy importante, porque si la ropa no se lava bien, desprenderá olores desagradables. Y cuando entren en la secadora, saldrán húmedas y arrugadas. Por eso hay que espaciarlas, y este consejo te ayudará claramente a cuidar tu ropa cada día.