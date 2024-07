María Patiño lo tiene claro y opina sin miedo sobre la cancelación de un programa en Mediaset: "En shock"

La última hora televisiva pasa por Mediaset y su completa remodelación de la parrilla de cara a una temporada que esperan que pueda solapar a la última ocurrida. La cadena cuenta con nuevos proyectos como First Dates Hotel, que se muda de Cuatro a Telecinco; los dos programas de Jorge Javier Vázquez: 'El diario de Jorge' y 'Hay una cosa que te quiero decir'; o el regreso del formato clásico de Gran Hermano.

Pero para que entren unos, tienen que salir otros, y el gran damnificado ha sido 'Así es la vida'. El programa presentado por Sandra Barneda y César Muñoz se despidió entre lágrimas después de un año en el que, según confiesan, han trabajado mucho y han disfrutado de todo. "Has sido lo mejor que me he llevado de este año. Muchas veces he tenido el síndrome del impostor, de por qué estás aquí y ella siempre me ha dado la manita y me ha dicho ‘tira, puedes, que a veces los sueños se cumplen'", señalaba Muñoz, agradeciendo el trabajo a Barneda.

La presentadora, por su parte, ha querido agradecer a la audiencia y a todo el equipo del programa. "Nos da mucha pena, pero que la vida gira, que cuando se cierra una puerta se abre otra. Nos lo hemos pasado muy bien. No quiero dejarme a nadie, este es un programa que a mí me pilló completamente en shock".

"Doy las gracias, evidentemente, a Juanra, a Mediaset por confiar en una franja que ha sido tan complicada. Llegamos después de un programa muy grande, que se tiró 14 años, con muchas críticas injustas, nosotros siempre hemos puesto una sonrisa. Sabíamos que lo teníamos difícil, traspasamos el verano y hemos sido pequeñitos, pero con un corazón muy grande", sentenció la presentadora

Unas palabras que han provocado las lágrimas y que también han levantado los aplausos fuera del programa. El comentario más destacado ha sido de una compañera de profesión como María Patiño. La presentadora de 'Ni que fuéramos Shhh' ha sido rotunda con su opinión. "Categoría profesional", ha resumido Patiño, alabando y dando reconocimiento a Sandra Barneda, César Muñoz y todo el equipo.