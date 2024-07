Preocupación por el estado de Bruno tras los visto en Reacción en cadena: "No está bien"

Los Mozos de Arousa nos tienen acostumbrados a sorprendernos cada tarde con alguna de sus genialidades en ‘Reacción en cadena’, pero en esta ocasión, nos han sorprendido con algo que ninguno de los tres esperaba. Bruno se ha quedado en blanco y no sabía qué responder.

Los concursantes se han enfrentado a su prueba estrella, complicidad ganadora, sabiendo que tenían que superar los siete aciertos de sus rivales, los ‘Hermanos norteños’, algo que no debería resultarles demasiado complicado sin embargo, ha sucedido algo inesperado. Todo transcurría con normalidad, pero Bruno no ha entendido por qué sus compañeros se referían a los corchos de las botellas como tapones cuando la palabra a adivinar era sacacorchos y se ha quedado bloqueado. Tan bloqueado que no ha sabido adivinar la siguiente palabra con la definición “que-no-es-lechuza”.

Bruno se ha quedado completamente en blanco y ni él se imaginaba qué le estaba pasando. Al saber que era búho la palabra que buscaban, se ha quedado muy sorprendido y muy tímidamente ha soltado un “no me ha venido”. La cara de los Mozos de Arousa era de cierta preocupación porque estamos acostumbrados a ver a un Bruno infalible, pero rápidamente ha vuelto a centrarse y ha seguido acertando palabras.

Son muchos los usuarios que comentan en las redes sociales del programa que notan a l trío de gallegos "cansados". Es nomral, tras 300 programas en la primera línea, luchando por mantener el puesto cada día, es habitual que el cansancio haga acto de presencia.

Grito de reivindicación

Estamos acostumbrados a ver a Ion Aramendi interesarse por la profesión de los concursantes, poner en valor las profesiones de los participantes y en muchas ocasiones, reivindicar un aumento de sueldo para los mismos, pero en esta ocasión, han sido los Mozos de Arousa los que han sacado su vena reivindicativa y nos han dejado sin palabras.

Tras saber que dos de los hermanos del equipo ‘Hermanos norteños’ eran ya jubilados, los Mozos de Arousa se han venido arriba y han comenzado a corear un clarísimo “Aumento de pensión”. El presentador y sus rivales se han quedado muy sorprendidos, pero rápidamente se han sumado a la petición publica de los Mozos de Arousa.

Los ‘Hermanos norteños’ han valorado la iniciativa de sus rivales y con mucho humor le han explicado a Ion el motivo de que el único de ellos que trabajaba estuviera mucho más moreno que el resto.