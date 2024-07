Salen a la luz nuevos detalles de Elena Tablada y Javier Ungría: un detective para conocer el estilo de vida.

Elena Tablada ha vuelto a dar una entrevista después de que saliese a la luz su candidatura como Miss Universo. Pero en esta ocasión, acudió al plató de ¡De viernes! para hablar de como está siendo de tormentosos los problemas judiciales que está teniendo con Javier Ungría por la custodia de su hija. Desde hace más de un año han estado en los juzgados defendiendo sus intereses.

Y es que hace pocos días, la jueza por fin sacó la resolución en la que le entregaba la custodia a la modelo, una victoria por la que se le ha visto muy contenta y aliviada durante la entrevista. "La jueza ha entendido, al igual que lo entiendo yo, que mi hija pequeña debe estar con su madre para poder criarse con su hermana (la hija mayor que Elena tiene fruto de su relación con David Bisbal)".

También ha desvelado que, durante estos meses ha contratado a un detective privado para seguir todos los movimientos de Javier Ungría y conocer su rutina y estilo de vida. "Fue un amigo quien me dio el dinero para pagar a los detectives porque yo no tenía dinero".

"En esos seis días se ve cómo no hay rutinas y cómo es el nivel de vida, una calidad y estilo de vida que no es el que yo quiero para mi hija, hay que saber qué es lo mejor para un hijo y hay que ser honesto, y reconocer si no eres lo mejor para un hijo. Yo no estoy sembrando la duda sobre él, yo hice eso para que lo viera un juez y lo tuvo en cuenta para la resolución judicial. No es cierto que en el juicio no se haya hablado de lo del detective, se admitieron todas las pruebas que se admitieron, lo único que no se admitió fueron las declaraciones de los testigos, como por ejemplo los hermanos de Javier".

Y es que en esos meses de investigación, Tablada descubrió cosas que no le gustaban nada y que pudo usar en el juicio. "Pues sí, eso es así, a veces yo no sabía en qué lugar estaba la niña cuando le tocaba estar con él, porque con él no estaba, la dejaría con otra persona, con los abuelos, y por ejemplo las once de la noche no son horas para que una niña de dos años esté en un bar. Yo digo que Javier es buen padre porque cuando está con ella juega y demás, pero ser un buen padre es mucho más que eso".

Complicaciones familiares

La separación de Elena Tablada y Javier Ungría tuvo lugar en junio de 2022 tras seis años de relación. El proceso judicial comenzó el año pasado, aunque esta vez las circunstancias han tenido que adaptarse a la estancia temporal de Javier Ungría en Honduras.

Pese a lo idílico de la relación, parece que las mariposas se terminaron volatilizando para los dos. Ahora, es la familia de Javier Ungría, según Tablada, la que le está haciendo "un flaco favor". Además, algunos indican que Tablada incluso ha tomado la decisión de pedirles que no intercambien ni una palabra con ella.